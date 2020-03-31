《午市前瞻》港股短期上落格局，２４３００點有頗大阻力

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股受２﹒２萬億美元大規模刺激計劃沖喜，三大指數全
線反彈，加上中國３月製造業ＰＭＩ回升至５２，遠高於市場預期，港股今早繼續告開
４３８點，報２３６１３點，盤中早段一度飆４５２點最高見２３６２７點。隨後，中生製藥
（０１１７７）業績遜市場預期跑輸藍籌，加上股王騰訊（００７００）高開後即腳軟，拖累港
股升幅收窄至１８２點，報２３３５７點。最終港股半日收２３４２８點，升２５３點或升
１﹒０９％，主板成交５７７﹒４７億元。國企指數報９５０８點，升１０６點或升
１﹒１３％。
Ａ股方面，受３月製造業ＰＭＩ數據優刺激兩市造好。上證綜合指數報２７５８點，升１１
點或升０﹒４２％，成交１２８２﹒９８億元人民幣。深證成份指數報９９８８點，升８３點或
升０﹒８４％，成交１９７４﹒１８億元人民幣。
重榜股方面，港交所（００３８８）微升０﹒３４％，報２３２﹒８元；騰訊
（００７００）軟０﹒２１％，報３７５﹒８元；友邦（０１２９９）漲２﹒８６％，報
７０﹒１元；建行（００９３９）揚０﹒４８％，報６﹒２７元；中移動（００９４１）升
１﹒９７％，報５７元。
另外，恆安國際（０１０４４）獲行政總裁曾增持百萬股，半日漲５﹒０４％，報５８﹒４
元，升幅冠藍籌。
＊中生去年純利跌七成，跑輸藍籌＊
本日多間藥企公布全年業績，惟走勢個別發展。其中，中生全年純利跌７０％至７﹒０７億
元人民幣，半日急挫５﹒８１％，報１０﹒０６元，為全日表現最差藍籌；石藥亦跟隨其後，半
日跌３﹒０８％，報１５﹒７２元；微創醫療（００８５３）去年純利大增９３％惟仍挫
５﹒９３％，報１７﹒１２元。另外，翰森製藥（０３６９２）全年多賺３４％，漲１﹒１４％
，報２６﹒７元；藥明生物（０２２６９）抽升４﹒２３％，報１０１﹒１元。
隔晚紐約原油昨日曾失守廿美元後，今輕微反彈，「三桶油」跟升。日前，評級機構標普維
持中海油（００８８３）Ａ＋評級，及評級展望「穩定」不變，半日漲４﹒７６％，報７﹒９３
元；中石油（００８５７）走高４﹒２％，報２﹒７３元；中石化（００３８６）升２﹒１７％
，報３﹒７６元；昆侖能源（００１３５）抽升６﹒５２％，報４﹒４１元；中海油田服務（０
２８８３）飆１０﹒０４％，報５﹒９２元。
內房股普偏反彈。世茂（００８１３）去年多賺２３％，半日飆６﹒７２％，報２７元；龍
湖（００９６０）獲主要股東增持合共３００萬股，上揚４﹒４４％，報３７﹒６元；華潤置地
（０１１０９）升２﹒２６％，報３１﹒６５元；碧桂園（０２００７）走高２﹒２１％，報９
﹒２３元；融創中國（０１９１８）揚１﹒４２％，報３５﹒７元。
＊歐洲央行籲銀行停派息，匯控受壓＊
新冠疫情仍在歐美地區蔓延，歐洲央行呼籲銀行在今年１０月前不要派發股息，匯控
（００００５）受壓，半日跌０﹒７９％，報４４﹒１５元。其他本地銀行，恆生
（０００１１）微升０﹒６９％，報１３１﹒９元；東亞銀行（０００２３）漲２﹒５９％，報
１６﹒６６元；中銀香港（０２３８８）揚０﹒９５％，報２１﹒３元；渣打集團（０２８８８
）升１﹒０４％，報４３﹒７元
據內媒報道，去年五大內險純利合計按年增７２％，內險股造好。中國平安（０２３１８）
揚０﹒９３％，報７６﹒１元；中國人保（０１３３９）抽升５﹒４２％，報２﹒５３元；中國
太保（０２６０１）升３﹒７６％，報２３﹒４５元；中國人壽（０２６２８）走高
１﹒３４％，報１５﹒１２元；新華保險（０１３３６）漲２﹒７６％，報２４﹒２元。
美團（０３６９０）公布全年業績，去年虧轉盈賺２２﹒３９億人幣，半日飆６﹒７６％，
報９３﹒９５元。帶動其他新經濟股造好，阿里巴巴（０９９８８）漲２﹒１１％，報
１８４﹒１元；閱文集團（００７７２）升１﹒３３％，報３０﹒５５元；金山軟件（０３８８
８）上揚１﹒８１％，報２５﹒３元；小米集團（０１８１０）抽升３﹒５８％，報１０﹒４２
元。
＊溫鋼城﹕吉利炒短線，上望１５元＊
港股今日跟隨外圍反彈，中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社 》表示，預計港股短
期會繼續維持上落市格局，雖脫離早前的弱勢，不過在２４３００點有相當大的阻力，因為無論
是按照今次反彈浪黃金比例０﹒３８２計算，還是由去年高位３０２８０點回落兩成至熊市區計
算，２４３００點均是阻力位。他預期，短期恆指若不再失早前低位２１１３９點，料將在
２１０００點至２４０００點上落，其中２２０００點有支持。
內地官方製造業數據較預期理想，並重返擴張水平﹐汽車股普遍回升。他認為，相比起內地
民眾十年前有龐大的購車需求，現時需求驟減，令內地谷汽車消費的政策成效亦打折扣，因此整
體汽車板塊較適宜短線部署。當中他較為看好龍頭吉利（００１７５），因為吉利與富豪合作的
汽車質量佳，即使在新能源汽車業務的前景亦較比亞迪（０１２１１），因為後者主要依賴政府
補貼。在股價部署方面，他建議在１０元水平低吸吉利，上望１５元。（ｙｋ、ｆｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇