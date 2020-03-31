《午市前瞻》港股短期上落格局，２４３００點有頗大阻力

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股受２﹒２萬億美元大規模刺激計劃沖喜，三大指數全

線反彈，加上中國３月製造業ＰＭＩ回升至５２，遠高於市場預期，港股今早繼續告開

４３８點，報２３６１３點，盤中早段一度飆４５２點最高見２３６２７點。隨後，中生製藥

（０１１７７）業績遜市場預期跑輸藍籌，加上股王騰訊（００７００）高開後即腳軟，拖累港

股升幅收窄至１８２點，報２３３５７點。最終港股半日收２３４２８點，升２５３點或升

１﹒０９％，主板成交５７７﹒４７億元。國企指數報９５０８點，升１０６點或升

１﹒１３％。

Ａ股方面，受３月製造業ＰＭＩ數據優刺激兩市造好。上證綜合指數報２７５８點，升１１

點或升０﹒４２％，成交１２８２﹒９８億元人民幣。深證成份指數報９９８８點，升８３點或

升０﹒８４％，成交１９７４﹒１８億元人民幣。

重榜股方面，港交所（００３８８）微升０﹒３４％，報２３２﹒８元；騰訊

（００７００）軟０﹒２１％，報３７５﹒８元；友邦（０１２９９）漲２﹒８６％，報

７０﹒１元；建行（００９３９）揚０﹒４８％，報６﹒２７元；中移動（００９４１）升

１﹒９７％，報５７元。

另外，恆安國際（０１０４４）獲行政總裁曾增持百萬股，半日漲５﹒０４％，報５８﹒４

元，升幅冠藍籌。



＊中生去年純利跌七成，跑輸藍籌＊



本日多間藥企公布全年業績，惟走勢個別發展。其中，中生全年純利跌７０％至７﹒０７億

元人民幣，半日急挫５﹒８１％，報１０﹒０６元，為全日表現最差藍籌；石藥亦跟隨其後，半

日跌３﹒０８％，報１５﹒７２元；微創醫療（００８５３）去年純利大增９３％惟仍挫

５﹒９３％，報１７﹒１２元。另外，翰森製藥（０３６９２）全年多賺３４％，漲１﹒１４％

，報２６﹒７元；藥明生物（０２２６９）抽升４﹒２３％，報１０１﹒１元。

隔晚紐約原油昨日曾失守廿美元後，今輕微反彈，「三桶油」跟升。日前，評級機構標普維

持中海油（００８８３）Ａ＋評級，及評級展望「穩定」不變，半日漲４﹒７６％，報７﹒９３

元；中石油（００８５７）走高４﹒２％，報２﹒７３元；中石化（００３８６）升２﹒１７％

，報３﹒７６元；昆侖能源（００１３５）抽升６﹒５２％，報４﹒４１元；中海油田服務（０

２８８３）飆１０﹒０４％，報５﹒９２元。

內房股普偏反彈。世茂（００８１３）去年多賺２３％，半日飆６﹒７２％，報２７元；龍

湖（００９６０）獲主要股東增持合共３００萬股，上揚４﹒４４％，報３７﹒６元；華潤置地

（０１１０９）升２﹒２６％，報３１﹒６５元；碧桂園（０２００７）走高２﹒２１％，報９

﹒２３元；融創中國（０１９１８）揚１﹒４２％，報３５﹒７元。



＊歐洲央行籲銀行停派息，匯控受壓＊



新冠疫情仍在歐美地區蔓延，歐洲央行呼籲銀行在今年１０月前不要派發股息，匯控

（００００５）受壓，半日跌０﹒７９％，報４４﹒１５元。其他本地銀行，恆生

（０００１１）微升０﹒６９％，報１３１﹒９元；東亞銀行（０００２３）漲２﹒５９％，報

１６﹒６６元；中銀香港（０２３８８）揚０﹒９５％，報２１﹒３元；渣打集團（０２８８８

）升１﹒０４％，報４３﹒７元

據內媒報道，去年五大內險純利合計按年增７２％，內險股造好。中國平安（０２３１８）

揚０﹒９３％，報７６﹒１元；中國人保（０１３３９）抽升５﹒４２％，報２﹒５３元；中國

太保（０２６０１）升３﹒７６％，報２３﹒４５元；中國人壽（０２６２８）走高

１﹒３４％，報１５﹒１２元；新華保險（０１３３６）漲２﹒７６％，報２４﹒２元。

美團（０３６９０）公布全年業績，去年虧轉盈賺２２﹒３９億人幣，半日飆６﹒７６％，

報９３﹒９５元。帶動其他新經濟股造好，阿里巴巴（０９９８８）漲２﹒１１％，報

１８４﹒１元；閱文集團（００７７２）升１﹒３３％，報３０﹒５５元；金山軟件（０３８８

８）上揚１﹒８１％，報２５﹒３元；小米集團（０１８１０）抽升３﹒５８％，報１０﹒４２

元。



＊溫鋼城﹕吉利炒短線，上望１５元＊



港股今日跟隨外圍反彈，中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社 》表示，預計港股短

期會繼續維持上落市格局，雖脫離早前的弱勢，不過在２４３００點有相當大的阻力，因為無論

是按照今次反彈浪黃金比例０﹒３８２計算，還是由去年高位３０２８０點回落兩成至熊市區計

算，２４３００點均是阻力位。他預期，短期恆指若不再失早前低位２１１３９點，料將在

２１０００點至２４０００點上落，其中２２０００點有支持。

內地官方製造業數據較預期理想，並重返擴張水平﹐汽車股普遍回升。他認為，相比起內地

民眾十年前有龐大的購車需求，現時需求驟減，令內地谷汽車消費的政策成效亦打折扣，因此整

體汽車板塊較適宜短線部署。當中他較為看好龍頭吉利（００１７５），因為吉利與富豪合作的

汽車質量佳，即使在新能源汽車業務的前景亦較比亞迪（０１２１１），因為後者主要依賴政府

補貼。在股價部署方面，他建議在１０元水平低吸吉利，上望１５元。（ｙｋ、ｆｚ）

