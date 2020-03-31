《再戰明天》內地公布財新製造業ＰＭＩ，美公布ＩＳＭ製造業指數

《經濟通通訊社３１日專訊》明日（１日），澳洲央行公布會議記錄，內地公布財新製造業

採購經理人指數（ＰＭＩ）。



＊澳洲央行公布會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議。

本港時間明早８：３０ａｍ，澳洲央行公布３月１８日計劃外貨幣政策會議的會議記錄。





＊內地公布財新製造業ＰＭＩ，美公布ＩＳＭ製造業指數＊



在數據方面，明早（１日）９：４５ａｍ，中國公布３月財新製造業採購經理人指數

，料由４０﹒３升上４５。

４：００ｐｍ，歐元區公布３月製造業採購經理人指數，料由４９﹒２跌至４４﹒６。

５：００ｐｍ，歐元區公布２月失業率，料維持於７﹒４％。８：１５ｐｍ，美國公布３月

ＡＤＰ就業變動，料由上升１８﹒３萬轉為下滑１５萬。

９：００ｐｍ，俄羅斯公布第四季國內生產總值，年率料由１﹒７％升上１﹒９％。

９：４５ｐｍ，美國公布３月製造業採購經理人指數，料由５０﹒７跌至４８。１０：００ｐｍ

，美國公布２月營建開支，月率料由１﹒８％下滑至０﹒６％；３月ＩＳＭ製造業指數料由

５０﹒１跌至４５。



＊比速科技開股東特別大會＊



在本港，明日，比速科技（０１３７２）股東特別大會。（ｈｏ）

