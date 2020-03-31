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即市新聞

31/03/2020 19:25

《再戰明天》內地公布財新製造業ＰＭＩ，美公布ＩＳＭ製造業指數

　　《經濟通通訊社３１日專訊》明日（１日），澳洲央行公布會議記錄，內地公布財新製造業
採購經理人指數（ＰＭＩ）。

＊澳洲央行公布會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議。
　　本港時間明早８：３０ａｍ，澳洲央行公布３月１８日計劃外貨幣政策會議的會議記錄。


＊內地公布財新製造業ＰＭＩ，美公布ＩＳＭ製造業指數＊

　　在數據方面，明早（１日）９：４５ａｍ，中國公布３月財新製造業採購經理人指數
，料由４０﹒３升上４５。
　　４：００ｐｍ，歐元區公布３月製造業採購經理人指數，料由４９﹒２跌至４４﹒６。　　
５：００ｐｍ，歐元區公布２月失業率，料維持於７﹒４％。８：１５ｐｍ，美國公布３月
ＡＤＰ就業變動，料由上升１８﹒３萬轉為下滑１５萬。
　　９：００ｐｍ，俄羅斯公布第四季國內生產總值，年率料由１﹒７％升上１﹒９％。
９：４５ｐｍ，美國公布３月製造業採購經理人指數，料由５０﹒７跌至４８。１０：００ｐｍ
，美國公布２月營建開支，月率料由１﹒８％下滑至０﹒６％；３月ＩＳＭ製造業指數料由
５０﹒１跌至４５。

＊比速科技開股東特別大會＊

　　在本港，明日，比速科技（０１３７２）股東特別大會。（ｈｏ）

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