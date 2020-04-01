匯控（００００５）取消第四季派息２１美仙，接獲英倫銀行通知

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）公告，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的

書面通知，要求匯控取消派發去年第四次每股０﹒２１美元股息，股息原定於本月１４日（星期

二）派發，並已於２月２７日除淨。匯控董事會亦決定，在今年底前暫停派發所有普通股的季度

或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股回購。

該行指，明白匯控在協助客戶渡過這場新型肺炎危機並保留資源以備於復甦時用作投資所擔

當的重要角色。匯控擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性，惟當前局勢極不明朗，難以

評估疫症的持續期及影響。該行在環球經濟未來幾年的前景較為明朗之後，會重新檢討２０２０

年的普通股股息政策及支付安排。



＊料首季信貸損失增加＊



該行將於本月２８日公布今年第一季業績。集團指其信貸業務至今表現良好，但由於新型肺

炎疫情對利率、市場水平及前瞻性經濟前景的影響，預期拖累制訂保險產品業務的列帳基準收入

，及環球銀行及資本市場業務的信貸及資金估值調整，而預期信貸損失亦將會增加。

據悉，英國其他銀行集團亦接獲類似停派股息要求。匯控上日收跌０﹒７９％，報

４４﹒１５元；同系恆生（０００１１）升１﹒１５％，報１３２﹒５元。在英較多業務的渣打

（０２８８８）軟０﹒１２％，報４３﹒２元。（ｎｓ）

