《午市前瞻》市盈率８倍水平，恒指２１０００點料見支持

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股回吐以及受英倫銀行要求英資銀行取消派息的消息影響

，拖累港股今早低開２３７點報２３３６５點。當中匯控（００００５）大瀉令港股最多挫３１

２點見２３２９１點。及後，內地財新３月中國製造業ＰＭＩ回升至５０﹒１勝預期，Ａ股止跌

回升，帶動港股跌幅大為收窄，最高曾見２３５４０點僅跌６３點。臨近中午收市匯控跌幅再度

擴大，最終港股半日收報２３３８５點，跌２１８點或跌０﹒９２％，主板成交６７２﹒３２億

元。國企指數報９５６７點，跌２７點或跌０﹒２９％。

Ａ股反彈，上證綜合指數報２７５８點，升８點或升０﹒３０％，成交１３７６﹒２８億元

人民幣。深證成份指數報１００７１點，升１０９點或升１﹒１０％，成交２２２８﹒５９億元

人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）軟０﹒０５％，報３８０元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒５７％，報７０﹒５５元；匯控跌８﹒８３％，報４０﹒２５元；中移動（００９４１）跌

０﹒２６％，報５７﹒５元；港交所（００３８８）跌０﹒６％，報２３２﹒４元。



＊英倫銀行要求英資銀行停止派息，匯控瀉９％＊



英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求匯控取消派發去年第四次每股０﹒２１美元

股息，匯控瀉８﹒８３％，報４０﹒２５元；同系的恆生銀行（０００１１）挫２﹒９４％，報

１２８﹒６元；渣打（０２８８８）亦將派發去年末期股息每股２０美仙的建議撤回，並暫停今

年２月２８日宣布的股份回購計劃，半日跌５﹒０９％，報４１元；中銀香港（０２３８８）抽

升３﹒０３％，報２２﹒１元；東亞銀行（０００２３）跌２﹒５２％，報１６﹒２６元。

汽車股業績普遍較差，拖累板塊下跌。少賺三成九的廣汽集團（０２２３８）挫８﹒２２％

，報７﹒１５元；少賺近一成四的長城汽車（０２３３３）走低４﹒２３％，報４﹒７６元；吉

利汽車（００１７５）跌２﹒６２％，報１１﹒１４元；比亞迪股份（０１２１１）跌３﹒０９

％，報３９﹒２５元；東風集團（００４８９）跌４﹒３１％，報４﹒８９元。

據《路透》報道，沙特一名石油業消息人士指出，沙特阿美已要求主要能源服務公司從４月

１日將石油產量提高至最大產能至每日１２００萬桶。石油股走勢偏軟。中海油（００８８３）

跌０﹒１２％，報８﹒１２元；中石油（００８５７）跌０﹒７％，報２﹒８２元；中石化（０

０３８６）跌０﹒７９％，報３﹒７９元；中海油田服務（０２８８３）跌０﹒５％，報５﹒９

６元。



＊本況３至４月零售生意或跌三至四成，九置跌４％＊



零售協會料３至４月零售生意跌三至四成，收租股走低。九龍倉置業（０１９９７）跌３﹒

７６％，報３０﹒７元；希慎興業（０００１４）跌２﹒５８％，報２４﹒５５元；鷹君（００

０４１）跌１﹒４７％，報２０﹒１元；太古地產（０１９７２）跌３﹒８２％，報２０﹒４元

；領展房產基金（００８２３）升０﹒６８％，報６６﹒１５元。

物管股見資金追捧，藍光嘉寶服務（０２６０６）飆９﹒２２％，報４３﹒２５元；寶龍商

業（０９９０９）揚頂升６﹒０３％，報１２﹒３元；彩生活（０１７７８）漲５％，報３﹒３

６元；新城悅服務（０１７５５）升２﹒５６％，報１６﹒０４元；雅生活服務（０３３１９）

破頂升１﹒１９％，報３８﹒１５元。

部分生物科技股逆市場走高。回購最多２﹒３８億股的錦欣生殖（０１９５１）彈６﹒５１

％，報９﹒１６元；配售４８００萬股的藥明生物（０２２６９）升４﹒６８％，報１０５﹒２

元；擬Ａ股上市申請已通過科創板審議君實生物－Ｂ（０１８７７）升４﹒８４％，報３０﹒３

５元；康希諾生物 Ｂ（０６１８５）升３﹒８４％，報１２９﹒８元。



＊沈慶洪：暫現金為王，趁低吸納網絡相關股＊



近期大市反覆不定，騰祺基金管理投資管理董事長沈慶洪對《經濟通通訊社》表示，現時難

估恆指走勢，若以估值來看，恆指於２１０００點有支持，因其市盈率在８倍水平，屬近年８至

１２倍的區間低位。他強調，經濟衰退和大蕭條是兩回事，現時相當取決於各國政府會否任由企

業倒閉或支持就業，從而影響股市走勢。

踏入第二季，沈慶洪表示，投資者手持現金為主，對股債未必有信心，待股價大調整可能趁

低吸納與網絡業務有關的股份，如騰訊、阿里巴巴（０９９８８）等，而避開零售板塊。

（ｎｓ、ｋｓ）

