《午市前瞻》環球壞消息暫已反映，港股短期料維持橫行格局

《經濟通通訊社２日專訊》新型肺炎疫情持續擴散，美國總統特朗普警告「未來兩周將非常

、非常痛苦」，加上美國３月私人企業職位減少２﹒７萬個，是３年來首度減少，市場不安情緒

擴大，隔晚美股三大指數下挫，拖累港股低開２４７點報２２８３８點，失守二萬三。匯控（０

０００５）暫停派息對股民衝擊實在太大，市場明顯未能收拾心情，集團股價一度挫逾５％低見

３７﹒８元。公用股成資金避風塘，中電（００００２）及港鐵（０００６６）表現不俗。三桶

油隨原油期貨反彈抽高，加上美股三大指數期貨升幅擴大，恆指一度調頭向上，最高見

２３１５８點升７２點。港股最終半日收報２３０６５點，跌２０點或０﹒０９％，主板成交

４８４﹒９１億元。國企指數報９４２２，升１７點或升０﹒１９％。

重磅股個別發展，騰訊（００７００）微升０﹒１６％，報３７５元；港交所

（００３８８）升１﹒２１％，報２３３﹒８元；建行（００９３９）軟０﹒３２％，報

６﹒１９元；友邦（０１２９９）跌０﹒７２％，報６９﹒２元。

Ａ股兩市低開高走，上證綜指報２７４３點，升９點或０﹒３３％，成交１１９９﹒７３億

元人民幣。深證成指報１０００４，升５２點或０﹒５３％，成交１９１５﹒５７億元人民幣。



＊匯控遷冊是憧憬，資金轉吸公用股＊



匯控及渣打（０２８８８）昨日突然煞停派息，恐慌情緒漫延至英美，匯控隔晚在美預託證

券跌逾一成，今早在港下挫３％，報３８﹒７５元；渣打在倫敦股價下滑７﹒２％，在港今早軟

０﹒８８％，報３９﹒５５元。有外地傳媒報道指，由於不派息的決定，引起匯控董事和高層不

滿，有傳要求重新考慮遷冊回香港，同系恆生（０００１１）升２﹒０４％，報１２９﹒９元。

金管局指香港銀行體系資本水平充裕，不認為有需要要求香港銀行暫停派息或回購股份，惟

未能提振市場，東亞（０００２３）滑０﹒８６％，報１６﹒０８元；大新銀行（０２３５６）

跌１﹒０４％，報６﹒６５元。中銀（０２３８８）指無計劃更改派息政策，又認為４０％至

６０％的派息比率區間仍然合理和恰當，股價揚２﹒５３％，報２２﹒２５元。

長線投資者對銀行股失去信心，部分資金流入較可獲穩定回報的公用板塊，中電

（００００２）走高１﹒４２％，報７１﹒３５元；電能（００００６）升０﹒５４％，報

４６﹒１５元；港鐵（０００６６）升０﹒７６％，報３９﹒８５元；港燈（０２６３８）升０

﹒９３％，報７﹒６元；長江基建（０１０３８）升０﹒７４％，報４０﹒７元。

上日香港正式啟用５Ｇ流動通訊技術，市場憧憬其發展潛力。數碼通（００３１５）揚

３﹒３３％，報４﹒６５元；中聯通（００７６２）升２﹒０３％，報４﹒５３元；中移動

（００９４１）走高１﹒４９％，報５７﹒９元；香港電訊（０６８２３）抽高４﹒４９％，報

１１﹒１６元。



＊原油期貨急彈，三桶油炒上＊



隔晚油價因美國原油庫存激增繼續下挫，但盤中原油期貨突然反彈，布蘭特原油突破每桶

２６美元關口，刺激三桶油Ｖ型反彈，中石油（００８５７）升４﹒６６％，報２﹒９２元；中

石化（００３８６）揚４﹒８３％，報３﹒９１元；中海油（００８８３）升３﹒１１％，報

８﹒２８元；中海油服（０２８８３）走高４﹒２４％，報６﹒１４元。

外媒引述消息指，中國政府正考慮今年內將削減購買電動車一成補貼，同時收緊符合補貼標

準的車種範圍，汽車股普遍受壓華晨中國（０１１１４）跌１﹒９７％，報５﹒９７元；東風（

００４８９）走低２﹒９５％，報４﹒６１元；廣汽（０２２３８）跌３﹒７３％，報

６﹒７１元；北汽（０１９５８）軟０﹒６８％，報２﹒９４元；吉利（００１７５）微升

０﹒９２％，報１０﹒９４元。

世衞總幹事譚德塞稱，全球新冠肺炎確診人數幾日內或超過１００萬，多於５萬人死亡，市

場料藥品需求持續。藥股今早上漲，中生製藥（０１１７７）升２﹒９８％，報１０﹒３８元；

石藥（０１０９３）揚２﹒１６％，報１５﹒１６元；藥明康德（０２３５９）升１﹒４４％，

報９５﹒３５元。長江生命科技（００７７５）於３月３０日短暫停牌後恢復買賣，公布會在香

港以至全球製造、分銷、推銷及出售以ＣｏＶ－２冠狀病毒逆轉錄聚合酶鏈式反應進行

ＣＯＶＩＤ－１９測試的檢測試劑盒，股價抽高７﹒９５％，報０﹒９５元。



＊羅尚沛：中國鐵塔較其他５Ｇ股穩定，建議１﹒７元以下可入＊



港股今日低開後回穩定，中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛向《經濟通通訊社》表示，

日前歐洲央行呼籲當地銀行停止派息，令市場憂慮是否仍有潛在的「黑天鵝」尚待爆發，而美國

將公布３月的失業人數，料超過４０００萬人，故相信短期影響港股將回落至２２５００點水平

。但他認為短期的壞消息市場已經「ｐｒｉｃｅ ｉｎ」反映，短期再像３月般急挫的機會不大

，相信上述水平有支持。若短期沒有重大利好或利淡消息，料港股維持橫行格局，短期最多上望

２３８００點。

另外，羅尚沛認為，港股回落至２２５００點水平可再部署小注入貨。他建議可買受國策推

動的５Ｇ股，例如中國鐵塔（００７８８），該股業績符合預期，加上較少受像中興（００７６

２）般的政治打壓因素影響，建議１﹒７元以下買入，中線目標價２元，跌穿１﹒６元止蝕。他

亦建議，可在９３元附近水平買入美團（０３６９０），他看好內地將陸續復工，加上旅遊景點

重開將有利美團。他建議目標價９８元，跌穿９０元止蝕。（ｋｓ、ｎｓ）

