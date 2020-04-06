【油市博奕】傳沙俄不達成減產協議，美加考慮向進口石油加徵關稅

《經濟通通訊社６日專訊》據英國《金融時報》上周報道指，如果沙特及俄羅斯不迅速達成
協議以結束價格戰，美國和加拿大將對從沙特及俄羅斯進口的石油加徵關稅，美加官員已討論加
徵關稅的措施可能性。
加拿大阿爾伯塔省省長康尼證實，與華盛頓方面有討論關稅措施。美國官員亦證實，即使會
談只是初步，並且還有其他選項，美國能源部正研究關稅的可行性，不過白宮就拒絕置評。
（ａｌ）
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