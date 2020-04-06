《午市前瞻》中港兩地疫情受控，恒指可上望２４２００點水平

《經濟通通訊社６日專訊》人行上周五（３日）收市後公布分兩次定向下調存款準備金率１

個百分點，共釋放長期資金約４０００億元人民幣，加上過去一個周末歐美新冠疫情的死亡率有

所下降，市場氣氛轉緩，港股今早高開３２２點，報２３５５８點，重上廿天線（約２３３３０

點），亦是半日最高。由於Ａ股清明假期休市，港股缺乏北水加持，走勢轉軟，升幅一度收窄至

３５點報２３２７１點。惟中資電訊股獲野村唱好，繼續走強，港股廿天線爭持，半日收報

２３４９３，升２５７點或升１﹒１１％，主板成交４２９﹒６６億元。國企指數報

９５５４，升６３點或升０﹒６７％。

Ａ股兩市因清明假期休市，明天（７日）復市。

重磅股方面，港交所（００３８８）微升０﹒２５％，報２３７元；騰訊（００７００）揚

０﹒７４％，報３７９﹒２元；友邦（０１２９９）軟０﹒５７％，報６９﹒８元；平保

（０２３１８）升０﹒７３％，報７５﹒５５元；匯豐（００００５）漲２﹒２４％，報

３８﹒７５元。



＊人行再出手撐市，內銀、內房造好＊



人行同時決定自明天起將金融機構的超額存款準備金利率從０﹒７２％下調至０﹒３５％，

是時隔１２年的再次下調，內銀股半日靠穩。建行（００９３９）揚０﹒６５％，報６﹒１７元

；中行（０３９８８）升１﹒０２％，報２﹒９６元；農行（０１２８８）跌０﹒６６％，報３

﹒０３元；工行（０１３９８）軟０﹒１９％，報５﹒１４元；招行（０３９６８）微升

０﹒２９％，報３４﹒０５元。

另外，人行同時定向下調存款準備金率１個百分點，分兩次實施到位，每次下調０﹒５個百

分點，料可釋放長期資金約４０００億元人民幣，部分內房股有追捧。其中，碧桂園（０２００

７）上月合同銷售金額按年增加４﹒２３％，半日上升０﹒６５％，報９﹒２５元；世茂房地產

（００８１３）漲１﹒２５％，報２８﹒３元；中國奧園（０３８８３）揚０﹒８９％，報９﹒

１元；龍湖集團（００９６０）升０﹒６６％，報３８﹒２５元；融創中國（０１９１８）微升

０﹒１４％，報３５﹒４元。

內地科技部稱，安排逾３億科延經費應對疫情，部分醫藥股破頂。康希諾生物

（０６１８５）飆１０﹒６４％，報１５８元，盤中高見１６１元破頂；諾誠健華（０９９６９

）走高７﹒９７％，報１３﹒８２元，盤中曾創紀錄新高１３﹒８６元；平安好醫生（０１８３

３）漲４﹒６１％，報８５﹒１元，曾破頂高見８５﹒５５元；春立醫療（０１８５８）創紀錄

高位１０５﹒６元，中午收升４﹒６６％，報１０５﹒６元；百濟神州（０６１６０）急升９﹒

６３％，報８７﹒７元。



＊野村唱好中資電訊，中聯通跑出＊



野村表示，中國電訊業去年第四季在競爭緩和下恢復緩慢增長，加上預計５Ｇ網絡將會在今

年下半年才會推出，每用戶平均收入（ＡＲＰＵ）隨著５Ｇ智能手機用戶數量的增加還有上升的

空間，中資電訊跑出。中國移動（００９４１）升１﹒５７％，報６１﹒６元；中國電信（００

７２８）漲３﹒５９％，報２﹒６元；中國聯通（００７６２）走高３﹒７２％，報５﹒０２元

。

中資電訊商連日走強，帶動５Ｇ概念股造好。中國鐵塔（００７８８）企穩，報１﹒６９元

；京信通信（０２３４２）飆８﹒０４％，報３﹒３６元；長飛光纖光纜（０６８６９）漲３﹒

８１％，報１５﹒２６元；中國通信服務（００５５２）上升３﹒６５％，報５﹒９６元；中興

通訊（００７６３）揚１﹒０４％，報２４﹒２５元。

為配合防疫工作，港珠澳大橋穿梭巴士港澳線於本日起暫停營運，惟濠賭股個別發展。銀河

娛樂（０００２７）仍漲２﹒９３％，報４２﹒２元；金沙（０１９２８）軟０﹒３７％，報

２７﹒２元；美高梅中國（０２２８２）企穩，報７﹒４６元；永利澳門（０１１２８）升

０﹒８７％，報１１﹒５６元；新濠國際（００２００）下滑０﹒３６％，報１１元。



＊潘鐵珊：降準助內房，看好潤地上望３５元＊



港股於上周四（２日）及周五（３日）收於全日最高位，今日高開後卻偏軟，或反映這波升

浪快將完結，天宸康合資產管理投資總監潘鐵珊向《經濟通通訊社》表示，港股未見頂，因中港

兩地新型肺炎疫情受控，而７０％港股與中國有關，有利承接。加上人行將金融機構的超額存款

準備金利率從０﹒７２％下調至０﹒３５％亦帶來良性影響，從技術分析看，恆指仍可上望２４

０００至２４２００點水平。

潘鐵珊續稱，人行降準有利內銀息差，可幫助一些負債率較高的板塊，他看好大型房企，如

中海外（００６８８）、萬科（０２２０２）、潤地（０１１０９），其中潤地組合全面、物業

銷售和投資收益不俗，負債比率不高，預測息率亦逾４厘，他認定現價已可考慮，上望３５元，

止蝕位可設於２９元。（ｎｓ、ｆｚ）

