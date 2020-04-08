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08/04/2020 14:28

福布斯公布富豪榜，貝索斯蟬聯全球首富，香港首富為李兆基

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國財經雜誌《福布斯》發表２０２０年度全球億萬富豪榜，數
據截至３月１８日。亞馬遜創辦人貝索斯（Ｊｅｆｆ　Ｂｅｚｏｓ）蟬聯全球首富，身家達
１１３０億元（美元．下同），比爾蓋茨（Ｂｉｌｌ　Ｇａｔｅｓ）為第二，身家為９８０億元
；ＬＶＭＨ大股東Ｂｅｒｎａｒｄ　Ａｒｎａｕｌｔ及其家族排行第三，財富達７６０億元；股
神巴菲特（Ｗａｒｒｅｎ　Ｂｕｆｆｅｔｔ）則屈居第四。

＊李兆基成香港首富，２８１億元身家全球排２６＊

　　香港方面，香港首富繼續為恆地（０００１２）創辦人兼執行董事李兆基，以２８１億元身
家，於全球排第２６位；長和系資深顧問李嘉誠則以２１７億身家緊隨其後。第３位是身家
１６４億元的華人置業（００１２７）前主席劉鑾雄；第４位及第５位分別為李錦記主席李文達
及新鴻基地產（０００１６）郭老太鄺肖卿，身家分別為１５２億元及１１９億元。

＊馬雲為中國首富，一半富豪身家較去年縮水＊

　　中國首富繼續是「雙馬」之爭，阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲及騰訊（００７００）
主席馬化騰身家分別為３８８億元及３８１億元，於全球排第１７及２０位。
　　另外，《福布斯》榜單上富豪有一半身家較去年縮水。截至３月１８日，榜單上有２０９５
位億萬富翁，比一年前減少了５８人，又較此前１２天（３月２日）減少了２２６名。今年上榜
富豪的財富總額為８萬億元，少於２０１９年的８﹒７萬億元。（ｃｗ）

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