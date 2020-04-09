【新冠肺炎】市建局主席等高層４月起減薪一成，或延長及加大減租

《經濟通通訊社９日專訊》市區重建局宣布，為配合特區政府抗疫措施，市建局主席、行政

總監及兩名執行董事，由今年４月起自願扣減其袍金或薪金一成，為期一年。

另外，市建局亦正積極研究，為轄下單一持有物業的住宅租客及商舖租戶所提供的租金寬免

措施，由原來至５月底結束延長至９月底，並考慮加大寬免的幅度；此外，當局亦會與其合作發

展伙伴，檢討發展項目內商業租戶的租金寬免措施，以協助租戶應對當前經濟的挑戰，共渡時艱

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