  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2020 18:15

【新冠肺炎】市建局主席等高層４月起減薪一成，或延長及加大減租

　　《經濟通通訊社９日專訊》市區重建局宣布，為配合特區政府抗疫措施，市建局主席、行政
總監及兩名執行董事，由今年４月起自願扣減其袍金或薪金一成，為期一年。
　　另外，市建局亦正積極研究，為轄下單一持有物業的住宅租客及商舖租戶所提供的租金寬免
措施，由原來至５月底結束延長至９月底，並考慮加大寬免的幅度；此外，當局亦會與其合作發
展伙伴，檢討發展項目內商業租戶的租金寬免措施，以協助租戶應對當前經濟的挑戰，共渡時艱
。（ｙｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道09/04/2020
《股市一周》人行降準歐美疫情轉好 港股周升1064點逾三周高
生財有道09/04/2020
【紓困措施】大摩：新措施料有利業主 減車費將對港鐵有負面影響
中國故事09/04/2020
《京城近觀》「囤糧」是恐慌還是實際需求？
FOCUS09/04/2020
【FOCUS】1375億大動作 港府猶需思持久戰
生財有道09/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：瑞聲39元勇敢吸納
生財有道09/04/2020
本地金融科技初創公司iPYGG
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 蘇寧及日本城發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金