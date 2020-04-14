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14/04/2020 09:42

《異動股》瑞聲挫逾３％，內地３月手機出貨量按年跌逾兩成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國信通院周一（１３日）發布的最新數據顯示，３月內地手
機市場總體出貨量２１７５﹒６萬部，按年下降２３﹒３％。手機相關股個別發展，瑞聲科技（
０２０１８）現價跌３﹒３４％，報３９﹒１元，穿二十天線（３９﹒８３５元）；成交約１８
５萬股，涉資７３０９萬元。舜宇光學（０２３８２）跌４﹒２７％，報１０７﹒７０元。　　
　
　　高偉電子（０１４１５）跌０﹒５１％，報１﹒９７元；檳傑科達（０１６６５）升３﹒１
％，報１﹒３３元。
　　今年首季，國內手機市場總體出貨量４８９５﹒３萬部，按年下降３６﹒４％，其中２Ｇ手
機１０８﹒６萬部、４Ｇ手機３３８０﹒７萬部，５Ｇ手機１４０６萬部。
　　現時，恆生指數報２４３１３，升１３點或升０﹒０６％，主板成交１２８﹒９６億元。國
企指數報９８０５，跌５點或跌０﹒０６％。
　　上證綜指報２７８９，升６點或升０﹒２３％，成交２６１﹒１２億元人民幣。深證成指報
１０２７８，升５５點或升０﹒５４％，成交５２４﹒０９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３９﹒１０元　　　跌３﹒３４％
　　舜宇光學（０２３８２）　１０７﹒７０元　　　跌４﹒２７％
　　高偉電子（０１４１５）　　　１﹒９７元　　　跌０﹒５１％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　９﹒１６元　　　跌１﹒６１％
　　檳傑科達（０１６６５）　　　１﹒３３元　　　升３﹒１０％
　　大洋集團（０１９９１）　　　０﹒２６元　　　升４﹒４２％
　　威勝控股（０３３９３）　　　２﹒５９元　　　無升跌
　　洪橋集團（０８１３７）　　　０﹒３８元　　　升８﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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