《異動股》蘋果內地出貨量反彈，舜宇飆近４％，瑞聲揚逾２％

《經濟通通訊社１５日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價升３﹒９１％，報１１４﹒２元

；成交約４５１萬股，涉資５﹒０６億元。

蘋果公司的ｉＰｈｏｎｅ手機３月在中國內地的出貨量見反彈。《彭博》根據中國信息通信

研究院發布的月度數據計算顯示，蘋果手機３月在中國內地的出貨量達２５０萬部，按年增長

１９％，按月更大增４﹒１６倍。。而在受到疫情影響最大的２月，ｉＰｈｏｎｅ出貨量暴跌

６０％。

手機設備股普遍造好，瑞聲科技（０２０１８）走高２﹒４３％，報４０﹒１元；比亞迪電

子（００２８５）抽升３﹒５５％，報１５﹒１６元；丘鈦科技（０１４７８）升１﹒５２％，

報９﹒３８元。

現時，恆生指數報２４５０６，升７１點或升０﹒２９％，主板成交２９５﹒６６億元。國

企指數報９８７１，升２３點或升０﹒２４％。

上證綜合指數報２８２３，跌３點或跌０﹒１２％，成交７３０﹒９１億元人民幣。

深證成份指數報１０４９１，升１５點或升０﹒１５％，成交１５０３﹒９７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １５﹒１６元 升３﹒５５％

通達集團 （００６９８） ０﹒５５元 升１﹒８５％

中興通訊 （００７６３） ２４﹒３５元 升１﹒２５％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒０２元 升２﹒０２％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒３８元 升１﹒５２％

瑞聲科技 （０２０１８） ４０﹒１０元 升２﹒４３％

富智康 （０２０３８） ０﹒９４元 無升跌

舜宇光學 （０２３８２） １１４﹒２０元 升３﹒９１％

鴻騰精密 （０６０８８） １﹒７８元 跌０﹒５６％

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（ｙｋ）

