《中國要聞》阿里五一消費報告：宅家生活下，電器家裝銷售大增

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》阿里巴巴發布《阿里巴巴２０２０「五一」

假期消費出行趨勢報告》指出，５月１日至３日，生活電器、烹飪用具在淘寶天貓的成交同比大

增１９６％和８９％；家裝主材、燈飾成交分別同比增長１０１％和５３％，顯示宅家生活下，

居民愈來愈注重打造美好的居家環境。

同時，線上辦公學習趨勢令淘寶天貓的手機銷量同比增長７０％、筆記本翻了１倍、平板電

腦翻了２﹒５倍。阿里旗下搜索引擎夸克公布的數據顯示，熱門ＡＩ學習工具前五名分別為：拍

照搜題、外語查詢、拍照翻譯、作文搜索、文檔掃描。

另外，防疫工作仍在持續。５月１日至３日，天貓平台的口罩銷量同比增長５６７％，消殺

品類同比增長１２６％，最暢銷的單品為：消毒濕巾、抗菌洗手液、免洗消毒液等。

受到上海購物節的帶動，天貓國際進口商品銷售同比增長４１％，其中數碼家電增長

３８１％，美妝增長４２﹒５％；盒馬銷售額同比增長近４成，小龍蝦成為最受歡迎的商品之一

，活鮮小龍蝦銷售額同比增長近６成。

從物流方面來看，菜鳥網絡數據顯示，５月１日至３日，全國剁手黨產生的物流訂單量同比

增加４５％。上海憑借「五五購物節」成為當之無愧的「消費回暖第一城。飛豬上預訂上海門票

酒店產品的用戶數５月１日當天達到９０天以來的最高值。

隨著愈來愈多小店復工營業，夜經濟逐漸恢復。支付寶的數據顯示，五一期間夜經濟已恢復

９０％。４月３０日至５月１日，上海小店餓了麼訂單量環比增長超４成，復工商戶數環比增長

超３成。

