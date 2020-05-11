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即市新聞

11/05/2020 09:35

《異動股》小米集團（０１８１０）抽升近半成，獲星展上調目標價

　　《經濟通通訊社１１日專訊》小米集團（０１８１０）現價升４﹒６４％，報１１﹒７２元
；成交約２１８５萬股，涉資２﹒５３億元。
　　星展最新將小米集團目標價由１２﹒８０元上調至１３﹒３０元，維持「買入」評級。
　　另外，據調查機構ＩＤＣ發表的報告指，，印度首季智能手機出貨量按年升１﹒５％至３，
２５０萬台，其中，小米居榜首，出貨量按年升３﹒４％至１，０１０萬台。
　　現時，恆生指數報２４６２０點，升３９０點或升１﹒６１％，主板成交６１﹒１４億元。
國企指數報１００２５點，升１５６點或升１﹒５９％。
　　上證綜合指數報２９０４點，升９點或升０﹒３２％，成交２０９﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０６６點，升６４點或升０﹒５９％，成交３４２﹒４９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　（０１８１０）　　　１１﹒７２元　　　升４﹒６４％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　１７﹒１８元　　　跌０﹒３５％
　　通達集團　（００６９８）　　　　０﹒５３元　　　無升跌
　　高偉電子　（０１４１５）　　　　２﹒３７元　　　升１﹒７２％

　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　１１﹒０６元　　　升４﹒９３％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　４０﹒３０元　　　升３﹒２０％
　　富智康集團（０２０３８）　　　　０﹒９２元　　　升２﹒２２％
　　舜宇光學　（０２３８２）　　１２０﹒３０元　　　升３﹒９８％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　　１﹒８５元　　　升２﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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