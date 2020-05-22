《午市前瞻》國安法訂立且中美關係轉差，本港「政治市」料重臨

《經濟通通訊社２２日專訊》中央政府在毫無預警下推出「港版國安法」（全稱「關於建立

健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」），消息指，預料今年人大會

議２８日閉幕，將於當日表決，並最快在８月通過在香港執行。美國總統特朗普表明，如果中國

在香港實施國安法，美國將作強烈回應，意味香港再度陷入中美角力漩渦。市場恐懼情緒迅速升

溫，港股開報２３７５６點跌５２３點，失守二萬四，恆指成分股全數下跌，地產收租股最為疲

弱，出口板塊無力支撐。其後，人大常委會副秘書長王晨解說議案內容，當中提到中央維護國家

安全的機關，可在港建立機構。消息無助挽回港股劣勢，恆指最多急瀉１１５１點報２３１２８

點，創逾一個半月低，午收報２３１６０點，瀉１１１９點或４﹒６１％，十天線（２４０８１

點）、二十天線（２４０９７點）、五十天線（２３８０８點）全數失守，國企指數報９４６６

，跌３８３點或３﹒９％。

重磅股方面，中移動（００９４１）跌３﹒２９％，報５５﹒８元；騰訊（００７００）走

低４﹒１１％，報４１５﹒６元；港交所（００３８８）挫３﹒２５％，報２６２﹒２元；建行

（００９３９）跌３﹒３５％，報６﹒０６元；友邦（０１２９９）插６﹒２３％，報

６６﹒２５元。

Ａ股兩市跟隨走低，上證綜指報２８３０，跌３７點或１﹒３１％，成交１３３１﹒０９億

元人民幣。深證成指報１０６７１點，跌１７４點或１﹒６１％，成交１９４３﹒１２億元人民

幣。



＊社會事件升溫憂慮，九置插近９％＊



本地媒體統計，昨日下午近５時，開始有「港版國安法」新聞消息傳出，而在Ｇｏｏｇｌｅ

Ｓｅａｒｃｈ，「移民」和「２３條」搜尋量，由昨日下午４時起急升，意味社會大眾的第一反

應是移民，或影響本地樓市。新地（０００１６）挫７﹒１１％，報９１﹒４元；新世界

（０００１７）插８﹒１１％，報８﹒１６元；恆地（０００１２）跌４﹒５５％，報

２８﹒３５元；嘉里建設（００６８３）走低４﹒９５％，報２０﹒１５元。長和系資深顧問李

嘉誠及主席李澤鉅近來多番增持長實（０１１１３），長實仍跌６﹒６７％，報４３﹒４元。

「港版國安法」惹爭議，市場憂本港社會事件升溫，持有海港城及時代廣場的九置

（０１９９７）今早急插８﹒７２％，報２８﹒８元，為跌幅最大恆指成分股。領展

（００８２３）跌８﹒１１％，報６２﹒３５元；信置（０００８３）挫８﹒６％，報９﹒１４

元。零售及餐飲股方面，翠華（０１３１４）跌５﹒９７％，報０﹒３１５元；太興

（０６８１１）走低９﹒４９％，報１﹒２４元；優品３６０（０２３６０）跌４﹒７４％，報

１﹒８１元。



＊港匯疲弱銀行股挫，匯控跌近５％＊



港匯由昨日傍晚開始急跌，並持續疲弱，本地銀行股走低，匯控（００００５）跌

４﹒６８％，報３６﹒７元；恆生（０００１１）挫６﹒３７％，報１２４﹒９元；東亞

（０００２３）跌４﹒０１％，報１５﹒３２元；中銀（０２３８８）走低５﹒９５％，報

２２﹒９元；渣打（０２８８８）跌４﹒５８％，報３６﹒５元。

「港版國安法」推行，壹傳媒（００２８２）急瀉２０﹒６２％，報０﹒１２７元；毛記葵

涌（０１７１６）跌１０﹒３８％，報０﹒４７５元。



＊中美關係累出口股，敏實插逾７％＊



中美關係再起波瀾，出口股勢弱，申洲（０２３１３）跌３﹒０６％，報８７﹒１元；創科

（００６６９）走低２﹒５４％，報６５﹒２５元；敏實（００４２５）插７﹒０７％，報

１９﹒９８元；新秀麗（０１９１０）跌２﹒３８％，報６﹒１５元；萬洲國際（００２８８）

挫４﹒９６％，報６﹒３２元。



＊中概股受壓，阿里巴巴績前跌近４％



阿里巴巴（０９９８８）日內公布季績，受累立法消息及早前美國參議院通過一項法案，有

可能令當地上市的中國公司退市。阿里隔晚在美股價收跌２﹒１４％，在港今早亦跌３﹒８３％

，報１９８﹒３元。其他中概股亦走低，美團（０３６９０）跌４﹒７８％，報１２１﹒５元；

小米（０１８１０）回吐６﹒６１％，報１１﹒８６元；閱文（００７７２）跌５﹒９６％，報

４４﹒１５元；眾安在線（０６０６０）跌４﹒３８％，報２７﹒３元。



＊沈慶洪：「政治市」難預指數走向，密切留意消息變化＊



港股今日急瀉逾千點，連跌兩日。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對《經濟通通訊社》表

示，今日港股大挫，已反映市場對人大替香港訂立國安法存憂慮，加上美國總統特朗普指若上述

措施實施，美國將強烈回應，令中美關係持續轉差，料港股將重現「政治市」的波動狀態。他稱

「政治市」難預測指數走向，需密切留意消息變化，以及特朗普的對華取態。

他建議投資者應減倉，轉為手持更多現金以回避風險。若市況轉好，應減少購買與中美相關

性較大的股票如出口股；應轉為買入對外圍事件較不敏感的板塊較好如物管股等。

（ｋｓ、ｎｓ）

