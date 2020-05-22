【港元匯率】金管局：港元市場運作正常，繼續監察市況

《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大會議決定審議香港國安法，港元匯價轉弱，今日下午

一度低見７﹒７５７５兌一美元，為４月９日以來最低，而港元拆息則全線上升。金管局表示，

港元市場運作正常，將繼續監察市場情況，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。

港元最新報７﹒７５５７，較上日收市價跌約０﹒０１３％。港匯今日在７﹒７５１９－

７﹒７５７５之間上落，波幅明顯擴大。（ｃｌ）

