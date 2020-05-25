阿里巴巴（０９９８８）年度純利升逾７０％，第四季少賺８８％

《經濟通通訊社２５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布，截至３月３１日止年度純利約

１４９２﹒６３億元（人民幣．下同）升約７０﹒３９％，每股美國存託證券（相當於８股普通

股）盈利７﹒１元，但第四季度純利３１﹒６２億元，較去年同期減少８８％，主因所投資上市

公司股權價格下跌而導致投資淨損失，而去年同期錄淨收益。

該集團指，全年度收入約５０９７﹒１１億元升約３５﹒２６％，超越所給予的

５０００億元指引金額水平，受惠於商品交易額（ＧＭＶ）７﹒０５萬億元，全球年度活躍消費

者９﹒６億名，其中７﹒８億名及１﹒８億名消費者來自內地及海外，而內地零售市場年度活躍

消費者７﹒２６億名，按年增加７２００萬名，於３月內地零售市場移動月活躍用戶８﹒４６億

名，按年增加１﹒２５億名。至於年度經營利潤９１４﹒３億元，同比增長６０％，經調整

ＥＢＩＴＤＡ同比增長２９％至１５７６﹒５９億元，而利息收入和投資淨收益約７２９﹒５６

億元，按年升６５﹒４１％。



＊料２０２１年度總收入逾６５００億元＊



該集團首席財務官武衛指，雖然內地大部分核心商業業務自１月末以來受疫情負面影響，但

３月已開始穩步復甦。基於目前對國內消費及企業數字化看法，預計２０２１財政年度總收入將

超過６５００億元，即按年升約２７﹒５２％。

該集團指，截至３月底止第四季度收入同比升２２％，至１１４３億元，已排除有關投資損

益的非公認會計準則淨利潤為２２２﹒８７億元，同比增長１１％。但受疫情影響，部分業務同

比增長放緩或負增長，內地零售市場方面，剔除未付訂單，天貓線上實物商品ＧＭＶ同比增長

１０％，主因日用必需品和家庭用品等強勁增長，但被服裝配飾、家居裝飾和汽車配件負增長所

抵銷，而傭金收入下降２％。

此外，本地生活服務收入同比下降８％，受累於餐飲店舖和本地商家大規模閉店影響。跨境

及全球零售市場受供應鏈和物流中斷對向北美洲、南美洲和歐洲銷售的ＧＭＶ增長影響負面。其

他包括旅遊、交通及線下娛樂業務如飛豬、阿裡影業、大麥及高德均在疫情期間受到負面影響。

該集團指，於４月起，天貓線上實物商品ＧＭＶ剔除未支付訂單強勁復甦，且於本月持續改

善，餓了麼的餐飲外賣ＧＭＶ也於４月轉為正增長。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

