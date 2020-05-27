《午市前瞻》觀望美方回應港版國安法，恒指周內下望２３０００點

《經濟通通訊社２７日專訊》新冠疫苗再有好消息傳出，加上世界主要經濟體進一步解封，

市場憧憬經濟復甦，隔晚美股大漲，標指曾重上三千大關，港股今早亦隨外圍高開１３０點報

２３５１５點。惟市場觀望本港局勢，港版國安法將於明日（２８日）由人大表決，港股由升轉

跌，最低見２３１５７點跌２２７點。「ＡＴＭＸ」集體回吐，但金沙（０１９２８）及內險股

造好，臨近中午收市港股跌幅收窄，最終半日收報２３２９４點，跌９０點或跌０﹒３９％，主

板成交６１７﹒１５億元。國企指數報９５６６點，跌２９點或跌０﹒３０％。

Ａ股兩市偏軟。上證綜合指數報２８４５點，跌１點，成交１３７３﹒０１億元人民幣。深

證成份指數報１０７６１點，跌５４點或跌０﹒５０％，成交２１２３﹒６５億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）擬推ＭＳＣＩ指數期貨及期權合約，半日漲０﹒２９％

，報２７３﹒２元；匯控（００００５）揚０﹒４１％，報３７﹒０５元；建行（００９３９）

企穩，報６﹒１１元；中移動（００９４１）軟０﹒２７％，報５４﹒７元；友邦

（０１２９９）滑０﹒１５％，報６４﹒６５元。



＊ＡＴＭＸ齊回吐，美團高位急挫＊



新經濟股普遍回吐，龍頭ＡＴＭＸ亦隨之下跌，其中昨日業績後急漲一成兼破頂的美團

（０３６９０）回吐２﹒３８％，報１３５﹒６元；騰訊（００７００）下跌１﹒７９％，報

４１７﹒８元；小米集團（０１８１０）挫２﹒２５％，報１２﹒１４元；阿里巴巴

（０９９８８）走低１﹒７４％，報１９７﹒５元；金軟（０３８８８）績後高開近３％便回落

，交銀國際指股價欠催化劑，半日插７﹒２５％，報２４﹒９５元。

長和（００００１）的關聯公司在以色列最大的海水淡化廠的建設和運營項目招標中失敗，

半日走低０﹒９９％，報４９﹒８５元；其他長和系股份普遍向下，電能實業（００００６）挫

２﹒２５％，報４３﹒３５元；置富產業信託（００７７８）跌２﹒２％，報６﹒６６元；長江

基建（０１０３８）急跌３﹒３９％，報３９﹒９５元，為半日最差藍籌；長實集團

（０１１１３）企穩，報４２﹒４５元；

隨著主要經濟體進一步解封，市場氛圍轉緩和，金價回落，並觸及兩周低，金礦股回落。山

東黃金（０１７８７）急挫４﹒７３％，報２３﹒１５元；招金礦業（０１８１８）下跌

２﹒８５％，報９﹒５４元；中國黃金（０２０９９）軟０﹒２７％，報３﹒６８元；紫金礦業

（０２８９９）滑２﹒２２％，報３﹒０８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）走低

１﹒４３％，報１２４５元。



＊富瑞指濠賭股已見底，金沙升冠藍籌＊



富瑞日前表示，料澳門旅行簽證將於數周內放寬，濠賭股已見底，當中首選金沙漲

２﹒４９％，報３０﹒９元，為半日表現最好藍籌；銀娛（０００２７）軟０﹒３８％，報

５２﹒９５元；新濠國際（００２００）走低２％，報１４﹒７２元；澳博（００８８０）上揚

０﹒３４％，報８﹒８７元；永利澳門（０１１２８）滑１﹒４６％，報１３﹒５元。

內地有人大代表建議就「一生飲奶計劃」納入國家戰略，同時建議將跨境電商稅率與一般稅

率等同，乳業股普跌。澳優（０１７１７）挫３﹒４４％，報１５﹒１８元；蒙牛乳業

（０２３１９）走低１﹒５４％，報２８﹒７元；Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）下跌１﹒８４％，

報３４﹒６５元；現代牧業（０１１１７）滑２﹒２％，報０﹒８９元；中國飛鶴

（０６１８６）則微升０﹒７２％，報１４﹒０８元。

內險股造好。中國人壽（０２６２８）漲２﹒０８％，報１４﹒７４元；中國財險

（０２３２８）上揚２﹒１１％，報６﹒７９元；中國太保（０２６０１）走高１﹒２１％，報

２０﹒８５元；新華保險（０１３３６）微升０﹒４１％，報２４﹒７元；中國人保

（０１３３９）上升０﹒８４％，報２﹒３９元；；平保（０２３１８）微升０﹒０７％，報

７６﹒２元。



＊溫鋼城：地產收租股宜炒波幅，滔搏高位跌一成可吸＊



港股昨日反彈逾４００點，惟今早未能承接升勢，中投傲揚基金經理溫基金經理溫鋼城對

《經濟通通訊社》表示，市場仍在觀望美國總統特朗普如何回應「港版國安法」，就市場消息而

言，料特朗普出手較輕微，如制裁相關官員、銀行等，當中牽涉的考慮還有中國取消履行首階段

貿易協議的可能性及今年１１月頭的總統大選，他表示特朗普出招當日將是市場低位，屬趁低吸

納的好時機，料恆指到本周五（即本月底）下望２３０００點，最差的情況是跌至２２０００點

，之後有較大機會向上。

地產收租股在今輪跌市中是重災區，溫鋼城認為，相關股份走勢要視乎示威者的行動、如果

店鋪無法正常運作，會拖累相關股份分成租金收入，若然運動拖至９月立法會選舉，股價則未見

底，投資者宜炒波幅為主。

另外，滔搏（０６１１０）績後獲多間大行上調目標價，集團稱將加快數字化轉型、拓展並

持續優化門店網絡，股價三日累漲１５％，溫鋼城認為該股包攬軟件及騰訊概念，但股價上下調

至１０﹒１６元吸納為佳，因美股方面納指跑輸道指及標普５００，預期科技股面臨回調潮，可

能影響滔搏股價。（ｎｓ，ｆｚ）

