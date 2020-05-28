【國安立法】拜登競選顧問：若拜登當選，將就香港問題制裁中國

《經濟通通訊社２８日專訊》美國民主黨總統參選人拜登的競選顧問、高級外交政策顧問布
林肯周三（２７日）表示，如果拜登當選美國總統，將就香港國安法召集美國所有盟友向中國施
壓，並全面實施《香港人權民主法案》，制裁中方官員、金融機構、企業及個人，強調美國必須
對中國壓制香港表明立場。
他指責美國總統特朗普讓中國得以限制香港自由，又指特朗普已失去影響力，批評特朗普由
上年香港爆發抗議活動時讚揚中國國家主席習近平。（ａｌ）（ｚｚ）
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