《日入而息》財委會通過海洋公園５４億撥款，港股全月跌６﹒８％

《今天重點》﹡立法會財委會通過海洋公園５４億元撥款

﹡差估署４月樓價指數按月微跌０﹒１３％；４月住宅租金指數跌

１﹒３７％；中原ＣＣＬ按周升０﹒５６％，料樓價見底升勢持續

﹡「五窮月」港股瀉１６８２點，六月盼有轉機

﹡林鄭公開信登多份報章頭版，籲市民理解支持人大決定；林鄭公開信刊登

１３份本地報章，涉約２５４萬元

﹡惠譽維持港銀經營環境展望負面，料今年經濟收縮５％

﹡本港新增１３宗輸入確診本月最多，全部巴基斯坦回港



《即日市況》﹡五窮月收爐挫１７１點失兩萬三，北水重新淨流入，成交近千八億



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒２％全周彈１﹒４％，關注特朗普記者會



《美元匯價》﹡美匯若失守９８，後市或反復下試９７；歐元最新報１﹒１１３０╱３１，

日圓最新報１０７﹒２０╱２３



《公司業績》﹡金輝集團（００１３７）附屬Ｊｉｎｈｕｉ首季盈轉虧損１８２４﹒５萬美

元

﹡有才天下（０６１００）首季虧損收窄至１２３７﹒３萬元人民幣

﹡百勤油服（０２１７８）首季盈轉虧１９０萬元



《公司資訊》﹡中星集團（０００５５）附屬訂施工協議在清遠建工業園區

﹡同仁資源（０８１８６）高等法院裁定須支付８００萬元

﹡和諧汽車（０３８３６）收購兩間中國寶馬網點

﹡東瀛遊（０６８８２）料７月可重辦旅行團，措施放寬或有爆發性增長

﹡恆指公司表示現在認定阿里巴巴（０９９８８）必然染藍，仍言之尚早

﹡恆達（０３６１６）出售河南省兩物業單位，涉資逾６９０萬元人民幣

﹡網易表示今年充滿不確定性，集資用作豐富內容加強研發；丁磊首封股東信

：把網易帶回國，同時續推全球化戰略

﹡美團（０３６９０）信用支付產品「美團月付」今日正式上線

﹡康寧傑瑞（０９９６６）夥廣東東陽光開發抗腫瘤聯合療法

﹡第一太平（００１４２）聯號ＭＰＩＣ出售部分菲律賓大型輕鐵項目股權

﹡匯豐渣打等１６行就涉嫌操縱基準匯率等上訴被美國地區法院駁回

﹡新昌創展（０１７８１）建議罷免公司行政總裁

﹡麗豐（０１１２５）今早起停牌，待恢復公眾持股量

﹡中國匯融（０１２９０）旗下附屬匯達保理獲國有企業及集體資本注資

﹡雅生活服務（０３３１９）李大龍將升任為總裁及首席執行官

﹡麗珠醫藥（０１５１３）副總裁辭職

﹡政府邀請港鐵公司（０００６６）開展屯門南延線項目詳細規劃及設計

﹡惠記集團增持路勁（０１０９８）約０﹒８％股份，涉資７０５０萬

﹡宏基資本（０２２８８）以１７５０萬元收購一家私募股權基金２﹒５３％

權益



《國企紅籌》﹡洛陽玻璃（０１１０８）超白光熱材料項目生產線投產

﹡紫金礦業（０２８９９）４﹒１９億股Ａ股將上市流通

﹡東航（００６７０）開通全國首條直通美洲定期生鮮航線

﹡珠海控股（００９０８）非執董已售約９％股權，恢復最低公眾持股量

﹡招商局中國基金（００１３３）附屬轉讓江蘇華爾股權，涉１９６萬元人幣

﹡兗州煤業（０１１７１）５月回購約５２０２萬股股份



《神州民企》﹡天能動力（００８１９）續澄清陰霆研究指控，今午復牌

﹡東岳（００１８９）附屬向氫能材料公司增資１億元人民幣

﹡華眾車載（０６８３０）張華龍已辭任財務總監一職，由賀紅兵接任



《中國要聞》﹡機構料５月官方製造業ＰＭＩ回升至５１％工業續回暖

﹡南京整頓學區房銷售禁哄抬樓價，各大中介遭約談

﹡交通部表示高速按軸收費後全年貨車通行費將降近１２％

﹡蘋果首次在內地大幅度官方降價，天貓全場８折起

﹡國務院官員表示全國版外資准入負面清單將大幅縮減

﹡人行逆回購利率持平，全周放水６７００億創四個月高；推信用評級行業對

內對外開放體現公平競爭原則；細化五項標債資產認定標準，建立認定機制

；對金融機構違法行為按次累計處罰；標準化票據有利於增強融資功能和提

高規範；保持房地產金融政策連續性、一致性、穩定性；ＬＰＲ改革成效佳

，將其嵌到內部價格傳導機制

﹡工信部表示４月電子信息製造業增加值同比增１２％；首四月鋼材價格持續

下降，行業效益繼續走低

﹡政府工作報告起草組：不設經濟增速目標是特殊情況

﹡銀保監表示保險業首四月原保費收入同比增４﹒３％

﹡１－４月中關村示範區總收入同比下降０﹒５％

﹡「智能投資選擇服務」協助配置投連險投資組合

﹡栗戰書稱「台獨」以身試法必遭嚴懲，堅定推和平統一

﹡商務部表示韓華思路信株式會社繼承多晶硅反傾銷稅率；對美日進口聚苯硫

醚反傾銷調查期延長６個月

﹡內地有意延長銀行間債市交易時間至晚上８時

﹡分析表示熊貓債將迎新業務指引，發行總量有望繼續擴大

﹡中國駐加使館表示美國打壓中國科企，加拿大扮演幫兇

﹡華為運營商副總裁表示已經在參與６Ｇ相關預研工作

﹡字節跳動傳將權力核心遷出中國，換取美方信任

﹡美參議院議員表示美方不會取消中美首階段貿易協議；美國參議院擬提太平

洋威懾動議，壓制中國軍事擴張

﹡交通運輸部表示集裝箱吞吐量已接近去年同期水平

﹡瑞幸再遭造假指控重擊：員工及關聯公司購代金券做數

﹡國家稅務局表示１至４月累計新增減稅降費逾９０００億元人民幣

﹡上海國際能源交易中心獲准開展低硫燃料油期貨交易

﹡外匯局表示去年末中國對外證券投資資產６４６０億美元；４月服貿逆差

９１億美元

﹡外匯交易中心擬在銀行間外匯市場推出主經紀業務

﹡外交部表示美驅逐中國學生是歧視，促加拿大釋放孟晚舟



《寶島快訊》﹡台股收報１０９４２﹒１６點，微跌２點



《其他消息》﹡國歌條例草案二讀通過，下周三續審

﹡政府委任機管局成員

﹡何君堯建議政府抽起教育撥款作資助海洋公園

﹡邱騰華稱海洋公園撥款再拖下去，隨時面臨清盤

﹡范鴻齡接替唐英年出任西九文化區基金會董事局主席

﹡立法會財委會通過海洋公園５４億元撥款

﹡梁家榮稱全力配合政府成立檢討港台的專責小組，暫未被邀加入

﹡陳建強稱港台落實約章嚴重落差，邱騰華：正籌組檢討港台專責小組

﹡保監局表示首季來自內地訪客的新保費收入下跌５８％

﹡梁定邦再獲委任為監警會主席，任期至明年５月底

﹡４月份港元存款升０﹒５％，香港人幣存款跌１﹒５％

﹡本財年首１個月錄１６１億元赤字

﹡本港４月樓價指數微跌，利嘉閣指政經因素升溫後市待觀察

﹡中原地產表示樓價已於４月尋底，料５月將反彈回升；中原ＣＣＬ按周升

０﹒５６％，料樓價見底升勢持續

﹡差估署４月住宅租金指數跌１﹒３７％；差估署４月樓價指數按月微跌

０﹒１３％

﹡深股通額度全日用５３﹒４億元；滬股通額度全日用２０﹒８億元，陸股通

淨流入近５２億

﹡數碼港首５個月向四間數碼港初創企業注資２８２０萬元

﹡港置料５月樓價指數靠穩，中美角力觀望升溫

﹡金管局表示４月底外匯基金總資產按月增加１４億元；４月份新申請按揭貸

款按月減少１７％

﹡沙田松頭下路工業地將於下周五招標，７月３日截標

﹡按證保險公司表示八成及九成信貸擔保產品措施即時生效



《國安立法》﹡中小型企業總商會表示國安法迎合中小企對社會穩定期盼

﹡中國駐澳使館發文，斥澳洲無資格質疑港區國安立法

﹡台灣快將完成港人援助專案，國台辦批台獨港獨勾連

﹡李柱銘稱中央對香港的基本方針政策已完全改變

﹡英美澳加發聯合聲明，指責國安立法違背中英聯合聲明

﹡郭榮鏗憂以言入罪，湯家驊稱若無暴力行動不視作刑事

﹡彭定康冀訂立港區國安法不意味一國兩制終結

﹡惠譽維持港銀經營環境展望負面，料今年經濟收縮５％

﹡港府表示強烈反對美國務院《香港政策法》報告以偏概全

﹡湯家驊稱港區國安法是形勢所逼

﹡澳洲總理莫里森稱未考慮就香港問題制裁中國官員

﹡譚耀宗稱常委會很可能下月底處理「港區國安法」草案

﹡美要求在聯合國討論香港，外交部：將採取反制措施

﹡林鄭公開信刊登１３份本地報章，涉約２５４萬元

﹡邱騰華不認同美方指控，單方改變貿策令雙方利益受損

﹡葉劉淑儀稱ＢＮＯ放寬措施溫和，以海外護照移民絕不容易

﹡梁振英批評匯豐未就國安法表態

﹡張華峰連同證券業協會等１０個組織登報表示堅決支持



《新冠肺炎》﹡本港新增１３宗輸入確診本月最多，全部巴基斯坦回港

﹡花旗集團基金捐贈１５萬美元予樂餉社

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