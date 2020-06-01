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01/06/2020 13:26

陳茂波：開設離岸戶口查詢數字不多，第三輪紓困措施言之尚早

　　《經濟通通訊社１日專訊》財政司司長陳茂波表示，未見中美角力對本港未來的國際金融中
心地位有影響，並會帶來一定機遇，包括美國上巿的中資企業會考慮來港上巿，內地科創企業亦
會考慮以本港作國際融資平台等。
　　陳茂波出席立法會財經事務委員會後重申，香港不會實施外匯管制，貨幣自由兌換，資金自
由進出。本港有充足外匯儲備，加上香港與內地有港元與美元的互換協議。
　　他解釋，本港與人行有一個人民幣與港幣的貨幣互換協議，額度為４０００億元，而去年亦
與對方達成港元與美元的互換協議，額度更大。

＊開設離岸戶口查詢數字不多，未有明顯資金外流＊

　　他又指，與銀行等業界溝通，查詢開設離岸戶口的數目並不多，去年社會事件最為激烈時，
查詢數字更多。同時亦未見有顯著的資金外流情況。他認為，若美國單方面取消對本港特殊關稅
待遇，對香港的實際影響不大，而其他制裁行動，當局靜觀其變。
　　被問到有聲音反映政府紓困措施力度不足，會否推出第三輪紓困措施，陳茂波指目前討論第
三輪紓困措施仍言之尚早，但政府早前在推行第二輪措施時，已預留了逾１００億元的防疫抗疫
基金，以應付仍需加強的地方和範疇。「保就業」計劃早前已推出，政府將盡快推出各項計劃，
期望能協助巿民，並在經濟數據上體現其成效。（ｓｋ）

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