《新股上市》網易明起招股，每股定價不高於１２６元

《經濟通通訊社１日專訊》內地互聯網公司網易（０９９９９）公布啟動香港首次公開發行

，計劃發售１﹒７１億股股份，當中９７％為國際配售，３％為香港公開發售，而每股發售價將

不高於１２６元，集資最多２１６億元，一手１００股，入場費約１２７２７元。

公司明日起（２日）招股，本周五（５日）中午１２時截止認購，將於香港時間６月５日確

定國際發售價。

網易指，香港公開發售的發售價格將不高於每股發售股份１２６元，國際發售部分的發售價

格可能定為高於最高發售價的水平。公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存託股於最後交易日

或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素後，將於香港時間６月５日確定國際發售價

。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價（每股發售股份１２６港元）的較低者。

公司又指，代表公司普通股的美國存託股（每一股代表２５股普通股）將繼續在納斯達克全

球精選市場上市並交易。參與是次發行的投資者將只能認購普通股，而不能獲得美國存託股。在

本次香港上市完成後，公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存託股將完全可轉換。



＊公開發售比例可回撥至最多１２％＊



根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據回撥機制，香港公開發售中的可供認購的發售

股份總數可調整為最多２０５８萬股新發行股份，佔是次發行全部初始發售股份約１２％。此外

，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司在國際發售下額外發行最多

２５７２﹒２萬股新股份，不超過是次發行全部初始發售股份的１５％。

公司表示，擬將本次發行募集資金淨額用於全球化戰略及機遇，推動對創新的不斷追求以及

用於一般企業用途。（ｂｉ）

