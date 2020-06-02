《異動股》東亞（２３）升幅擴大至１８％，或出售中港銀行業務

《經濟通通訊社２日專訊》東亞銀行（０００２３）現價上升１８﹒１４％，報１７﹒３２
元；成交約５０３萬股，涉資８３９１萬元。盤中高見１７﹒６８元，創近三個月新高。
英國《金融時報》引述消息人士指，持有東亞銀行８％股權的美國對沖基金Ｅｌｌｉｏｔｔ
，委任高盛就東亞資產進行戰略審查，目前正與潛在投資者就出售香港及內地銀行業務進行初步
討論，兩者或可以分開出售；而東亞亦有一個保險部門可以出售。
現時，恆生指數報２３８５３，上升１２０點或上升０﹒５１％，主板成交３４１﹒９６億
元。國企指數報９８２９，下跌４點或下跌０﹒０４％。
上證綜合指數報２９１７，上升１點或上升０﹒０５％，成交１１２７﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１１１１３，上升１０點或上升０﹒１０％，成交１９１６﹒７０億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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東亞銀行（０００２３） １７﹒３２元 升１８﹒１４％
匯豐控股（００００５） ３６﹒９５元 升 ０﹒９６％
恆生銀行（０００１１） １２２﹒５０元 升 ０﹒４１％
中銀香港（０２３８８） ２２﹒９５元 升 ２﹒２３％
大新銀行（０２３５６） ７﹒２０元 升 １﹒６９％
渣打集團（０２８８８） ３８﹒７０元 升 ３﹒４８％
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（ｃａ）
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