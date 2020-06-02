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即市新聞

02/06/2020 10:28

《異動股》東亞（２３）升幅擴大至１８％，或出售中港銀行業務

　　《經濟通通訊社２日專訊》東亞銀行（０００２３）現價上升１８﹒１４％，報１７﹒３２
元；成交約５０３萬股，涉資８３９１萬元。盤中高見１７﹒６８元，創近三個月新高。
　　英國《金融時報》引述消息人士指，持有東亞銀行８％股權的美國對沖基金Ｅｌｌｉｏｔｔ
，委任高盛就東亞資產進行戰略審查，目前正與潛在投資者就出售香港及內地銀行業務進行初步
討論，兩者或可以分開出售；而東亞亦有一個保險部門可以出售。
　　現時，恆生指數報２３８５３，上升１２０點或上升０﹒５１％，主板成交３４１﹒９６億
元。國企指數報９８２９，下跌４點或下跌０﹒０４％。
　　上證綜合指數報２９１７，上升１點或上升０﹒０５％，成交１１２７﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１１１１３，上升１０點或上升０﹒１０％，成交１９１６﹒７０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東亞銀行（０００２３）　　　１７﹒３２元　　升１８﹒１４％
　　匯豐控股（００００５）　　　３６﹒９５元　　升　０﹒９６％
　　恆生銀行（０００１１）　　１２２﹒５０元　　升　０﹒４１％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２２﹒９５元　　升　２﹒２３％
　　大新銀行（０２３５６）　　　　７﹒２０元　　升　１﹒６９％
　　渣打集團（０２８８８）　　　３８﹒７０元　　升　３﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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