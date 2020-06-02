《異動股》東亞（２３）升幅擴大至１８％，或出售中港銀行業務

《經濟通通訊社２日專訊》東亞銀行（０００２３）現價上升１８﹒１４％，報１７﹒３２

元；成交約５０３萬股，涉資８３９１萬元。盤中高見１７﹒６８元，創近三個月新高。

英國《金融時報》引述消息人士指，持有東亞銀行８％股權的美國對沖基金Ｅｌｌｉｏｔｔ

，委任高盛就東亞資產進行戰略審查，目前正與潛在投資者就出售香港及內地銀行業務進行初步

討論，兩者或可以分開出售；而東亞亦有一個保險部門可以出售。

現時，恆生指數報２３８５３，上升１２０點或上升０﹒５１％，主板成交３４１﹒９６億

元。國企指數報９８２９，下跌４點或下跌０﹒０４％。

上證綜合指數報２９１７，上升１點或上升０﹒０５％，成交１１２７﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１１１１３，上升１０點或上升０﹒１０％，成交１９１６﹒７０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東亞銀行（０００２３） １７﹒３２元 升１８﹒１４％

匯豐控股（００００５） ３６﹒９５元 升 ０﹒９６％

恆生銀行（０００１１） １２２﹒５０元 升 ０﹒４１％

中銀香港（０２３８８） ２２﹒９５元 升 ２﹒２３％

大新銀行（０２３５６） ７﹒２０元 升 １﹒６９％

渣打集團（０２８８８） ３８﹒７０元 升 ３﹒４８％

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（ｃａ）

