《午市前瞻》觀望美數據公布及本港疫情風險增，港股短期難再拉升

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美國製造業數據好過預期，美股反覆高收。昨有傳中國暫停

國企採購美國農產品，惟亦有消息指中國國企周一最少購買３艘散裝船數量，或最少１８萬噸的

美國大豆，加上人民幣回升，港股今日高開５９點報２３７９２點，之後升勢一度擴大至２６３

點高見２３９９５點，破廿天線（約２３８１１點）。惟中美在香港政治及貿易協議等議題上仍

存在暗湧，港股半日挑戰兩萬四不果，並在內房及手機設備股等板塊回吐的拖累下，升幅進一步

放緩，最低見２３７６６點僅升３４點。最終，恆生指數半日收報２３８２３，升９０點或升０

﹒３８％，主板成交５９９﹒６６億元。

國企指數報９８１２，跌２１點或跌０﹒２２％。

Ａ股方面，上證綜指報２９１２，跌３點或跌０﹒１１％，成交１７８５﹒４８億元人民幣

。深成指數報１１０７４，跌２７點或跌０﹒２５％，成交２９８０﹒８６億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒６８％，報３６﹒８５元；騰訊（００７００）漲

０﹒６１％，報４３１﹒６元；網易（０９９９９）今起招股，港交所（００３８８）續揚

１﹒３４％，報２８６﹒６元；友邦（０１２９９）走高２﹒６５％，報６７﹒８５元；中移動

（００９４１）跌１﹒４４％，報５４﹒７元；建行（００９３９）回吐０﹒６４％，報

６﹒２５元。

中資電訊股偏軟，中聯通（００７６２）跌２﹒０４％，報４﹒３３元，為半日最差表現藍

籌股。



＊傳東亞擬售中港業務，半日飆一成七＊



外媒引述消息指，東亞銀行（０００２３）正就出售香港及內地銀行業務進行初步討論，急

漲１７﹒１９％，報１７﹒１８元；連帶其他本地銀行股亦向上，恆生銀行（０００１１）升０

﹒１６％，報１２２﹒２元；中銀香港（０２３８８）揚０﹒８９％，報２２﹒６５元；渣打集

團（０２８８８）飆３﹒３４％，報３８﹒６５元。

內地國家體育總局上月印發《促進體育消費試點工作實施方案》，推動體育消費增長，體品

股今日繼續造好。李寧（０２３３１）急漲５﹒６５％，報２８﹒０５元兼破頂；安踏體育（０

２０２０）升２﹒１７％，報７３﹒０５元；滔搏（０６１１０）升３﹒５５％，報１１﹒６８

元；裕元（００５５１）抽升８﹒０７％，報１２﹒３２元；寶勝國際（０３８１３）走高

０﹒６５％，報１﹒５６元。

中美兩國在貿易協議執行方面存在變數，出口股表現不一。萬洲（００２８８）半日反覆，

軟１﹒０６％，報６﹒５３元；美國５月製造業指數回升至４３﹒１勝預期，創科實業（００６

６９）漲１﹒６７％，報７０﹒１５元；德昌電機（００１７９）走高１﹒８２％，報

１３﹒４４元；耐世特（０１３１６）漲５﹒９６％，報４﹒６２元；敏華（０１９９９）跌１

﹒４３％，報６﹒２元。



＊內地發展海南自由貿易港，復星旅文揚近９％＊



國務院發布《海南自由貿易港建設總體方案》，支持當地發展旅遊業、現代服務業及高新技

術產業企業，美蘭空港（００３５７）倒跌２﹒６５％，報９﹒９１元；復星旅遊文化（０１９

９２）獲中金維持跑贏行業評級，飆８﹒７１％，報６﹒７４元；人民幣回升，航空股走高，國

航（００７５３）升３﹒１８％，報４﹒８６元；東方航空（００６７０）漲０﹒７３％，報２

﹒７６元；南方航空（０１０５５）升０﹒６％，報３﹒３５元。

領展（００８２３）行政總裁王國龍指，相信集團零售收入已見底，並正在穩健上升，漲５

﹒２２％，報６４﹒５元，為半日升幅最大藍籌股；本地再出現源頭不明的新冠病毒社區群組感

染個案，特首林鄭月娥指會審慎處理放寬限聚令安排，九置（０１９９７）滑１﹒９５％，報３

０﹒１５元；長實（０１１１３）跌１﹒１５％，報４２﹒９５元；新鴻基地產（０００１６）

則漲０﹒５３％，報９４﹒９５元；太古地產（０１９７２）升０﹒７８％，報１８﹒１２元。



手機設備股回吐，蘋果公司擬計劃投資３﹒３億美元在台灣建廠，瑞聲科技（０２０１８）

軟０﹒６％，報４１﹒６５元；舜宇光學（０２３８２）挫１﹒９４％，報１０５﹒９元；比亞

迪電子（００２８５）跌０﹒６４％，報１５﹒５元；丘鈦科技（０１４７８）瀉２﹒５３％，

報１０﹒０２元；鴻騰精密（０６０８８）飆４％，報２﹒６元；通達集團（００６９８）升２

﹒２７％，報０﹒４５元。



＊蘇沛豐：港股料２３５００有支持＊



港股本日曾漲逾２００點，但兩萬四見阻力。招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊

社》表示，由於市場見美國對中港的制裁措施內容較空泛，亦未有具體時間表；加上港股近日沽

空比率較高，上日更見逾１８％，料市場有意挾淡倉。惟他認為短期較難再推升，或稍見調整，

因為本周美國公布多項經濟數據包括非農及初請失業金人數等。再者，美國多個城市近期爆發騷

亂，或增疫情傳播風險，引致疫情第二波，故他建議投資者此階段不要盲目追貨。

他認為港股本周走勢介乎２３５００點至２４２００點之間波動，若中美關係再度惡化，港

股更有機會下試２２５００點。（ｋｓ、ｙｋ）

