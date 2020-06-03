《本港經濟》香港５月ＰＭＩ升至４３﹒９，創四個月新高

《經濟通通訊社３日專訊》經季節調整後，５月份ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ香港特區採購經理

指數（ＰＭＩ）由４月份的３６﹒９升至４３﹒９，創４個月高位；惟最新數值仍低於５０持平

點，反映私營經濟持續轉差。

報告指，隨著經濟因多項防疫措施放寬而逐步重啟，香港私營企業５月份的景氣度跌幅收窄

。調查數據顯示，產出與新訂單量的跌幅放緩至１月份低位，就業亦轉趨穩定；但由於新冠疫情

大流行的長遠影響存在不確定因素，導致營商情緒依然嚴重負面。



＊新接訂單量跌速屬４個月低位＊



新冠疫情大流行繼續衝擊香港私營經濟，企業５月份進一步減產，但其收縮率已收窄至１月

份以來最低；而企業新增銷售額的走勢亦與之相若，其新接訂單量的跌速同屬４個月低位。值得

注意的是，企業從中國內地新接的訂單量跌幅已收窄至一年最低，較近期數月放緩。

企業５月份對未來一年前景的經營信心雖較上月好轉，重上４個月高位；惟整體信心依然疲

弱。受訪業者就疫情對經濟活動的長遠影響顯得特別憂慮。



＊企業進一步縮減採購活動及員工數量



鑑於銷情滑落、產能過剩的情況愈加嚴重，企業於５月份進一步縮減採購活動、庫存，以及

員工數量；不過，三者的跌速已收窄至１月份以來最慢。此外，供應鏈依然受壓，供應商持續５

個月延長交貨期，但拖延率已放緩至４個月低位。調查資料透露，航運延誤、疫情防控措施導致

人手不足等，都是供應商延長履行時間的原因。

價格方面，由於投入品價格升幅與員工成本跌幅相互抵銷，因此企業５月份的投入成本與上

月大致持平。（ｃｌ）

