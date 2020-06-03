  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/06/2020 08:53

《本港經濟》香港５月ＰＭＩ升至４３﹒９，創四個月新高

　　《經濟通通訊社３日專訊》經季節調整後，５月份ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ香港特區採購經理
指數（ＰＭＩ）由４月份的３６﹒９升至４３﹒９，創４個月高位；惟最新數值仍低於５０持平
點，反映私營經濟持續轉差。
　　報告指，隨著經濟因多項防疫措施放寬而逐步重啟，香港私營企業５月份的景氣度跌幅收窄
。調查數據顯示，產出與新訂單量的跌幅放緩至１月份低位，就業亦轉趨穩定；但由於新冠疫情
大流行的長遠影響存在不確定因素，導致營商情緒依然嚴重負面。

＊新接訂單量跌速屬４個月低位＊

　　新冠疫情大流行繼續衝擊香港私營經濟，企業５月份進一步減產，但其收縮率已收窄至１月
份以來最低；而企業新增銷售額的走勢亦與之相若，其新接訂單量的跌速同屬４個月低位。值得
注意的是，企業從中國內地新接的訂單量跌幅已收窄至一年最低，較近期數月放緩。
　　企業５月份對未來一年前景的經營信心雖較上月好轉，重上４個月高位；惟整體信心依然疲
弱。受訪業者就疫情對經濟活動的長遠影響顯得特別憂慮。

＊企業進一步縮減採購活動及員工數量

　　鑑於銷情滑落、產能過剩的情況愈加嚴重，企業於５月份進一步縮減採購活動、庫存，以及
員工數量；不過，三者的跌速已收窄至１月份以來最慢。此外，供應鏈依然受壓，供應商持續５
個月延長交貨期，但拖延率已放緩至４個月低位。調查資料透露，航運延誤、疫情防控措施導致
人手不足等，都是供應商延長履行時間的原因。
　　價格方面，由於投入品價格升幅與員工成本跌幅相互抵銷，因此企業５月份的投入成本與上
月大致持平。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道03/06/2020
【按揭須知】單身客到你揀樓喇！新居屋造按揭6點你要知
FOCUS02/06/2020
【FOCUS】零關稅低稅率對標香港　海南自貿港更兼終極重任
生財有道02/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：多人頭策略認購網易
安活創富02/06/2020
安達人壽香港獲標普A+評級　憑藉雄厚實力　為市民提供更強信心保證
生財有道02/06/2020
【紓困措施】消息：港府計劃最快6月21日接受派錢登記
生財有道01/06/2020
特朗普制裁言論相對溫和　港股抽升771點收23732點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金