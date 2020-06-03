《再戰明天》歐央行議息，美公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日）歐洲央行議息，美公布首次申請失業救濟金人數。



＊歐洲央行議息＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚５：００ｐｍ，歐洲議會主席薩索利參加

Ｎｕｅｖａ Ｅｃｏｎｏｍｉａ Ｆｏｒｕｍ線上會議。

７：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０﹒０％。歐洲央行存款授信額度利率

跌幅料維持於０﹒５％。８：３０ｐｍ，歐洲央行管委會貨幣政策會議，之後召開記者會。

明晚１０：３０ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發言人賴斯召開例行發布會，討論全球

經濟及新冠疫情對新興市場和發展中國家的影響。



＊美公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明午５：００ｐｍ，歐元區公布４月零售銷售，月率跌幅料由１１﹒２％擴大

至１５％；年率跌幅料由９﹒２％擴大至２０﹒６％。

７：３０ｐｍ，美國公布５月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。

８：３０ｐｍ，美國公布４月貿易收支，料貿赤由４４４億美元擴大至１９２億美元。第一

季美國非農業生產力料由１﹒２％逆轉至下滑２﹒７％。美國首次申請失業救濟金人數料由

２１２﹒３萬下降至）１８４﹒３萬；連續申請失業救濟金人數料由２１０５萬下降至２００５

萬。



＊永安派業績＊



在本港，明日，永安（００２８９）和川河集團（００２８１）開股東會。（ｈｏ）

