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即市新聞

03/06/2020 19:14

《再戰明天》歐央行議息，美公布首次申請失業救濟金人數

　　《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日）歐洲央行議息，美公布首次申請失業救濟金人數。

＊歐洲央行議息＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚５：００ｐｍ，歐洲議會主席薩索利參加
Ｎｕｅｖａ　Ｅｃｏｎｏｍｉａ　Ｆｏｒｕｍ線上會議。
　　７：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０﹒０％。歐洲央行存款授信額度利率
跌幅料維持於０﹒５％。８：３０ｐｍ，歐洲央行管委會貨幣政策會議，之後召開記者會。
　　明晚１０：３０ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發言人賴斯召開例行發布會，討論全球
經濟及新冠疫情對新興市場和發展中國家的影響。

＊美公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明午５：００ｐｍ，歐元區公布４月零售銷售，月率跌幅料由１１﹒２％擴大
至１５％；年率跌幅料由９﹒２％擴大至２０﹒６％。
　　７：３０ｐｍ，美國公布５月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。
　　８：３０ｐｍ，美國公布４月貿易收支，料貿赤由４４４億美元擴大至１９２億美元。第一
季美國非農業生產力料由１﹒２％逆轉至下滑２﹒７％。美國首次申請失業救濟金人數料由
２１２﹒３萬下降至）１８４﹒３萬；連續申請失業救濟金人數料由２１０５萬下降至２００５
萬。

＊永安派業績＊

　　在本港，明日，永安（００２８９）和川河集團（００２８１）開股東會。（ｈｏ）

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