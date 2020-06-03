【國安立法】貝萊德：國安法增市場不確定性，中概股回流料持續

《經濟通通訊社３日專訊》貝萊德發表下半年新興市場展望，儘管新冠狀肺炎疫情衝擊環球

經濟，但隨著多個國家推出財政和貨幣政策來應對，但在環球收益率較低下，亞洲將成為資金流

入的潛在受益者。該行予中國信貸市場「增持」評級，認為中國龐大的刺激經濟計劃，今年首季

新增信貸淨額累計達１﹒６萬億美元，按年升２９％，並著重於支持特定的板塊和行業，有助於

帶動資本形成總額，支持推展新一輪的大型建設。



＊港版國安法增加市場不確定性＊



貝萊德駐香港的亞太主動投資主管Ｂｅｌｉｎｄａ Ｂｏａ指出，中美關係進一步惡化，預

期令市場持續波動，尤其是今年１１月為美國大選，相信貿易、科技及投資限制等仍會持續受影

響。問及中國對香港實施國安法的影響，她稱，公布實施港區國安法當天港股出現大幅拋售的情

況，反映市場對國安法有極大的不確定性，預期在在具體措施落實前市場將會持續波動。

該行全球新興市場股票的聯席負責人Ｓｔｅｐｈｅｎ Ａｎｄｒｅｗｓ補充指，與過往金融

海嘯及歐洲危機不同，是次大跌顯示出中港市場價值與增長背道而馳，以港股為例，指數中約有

三分之一的股票仍「跑贏大市」，而大型科企增長勢頭亦強勁。他又指，企業實際的增長前景不

代表可為投資者帶來明顯盈利，如未有盈利的科企將具有一定的風險，因其估值未必可符合現金

流預測，故認為選擇性投資轉趨重要，並偏好具有自己定位的科企，另亦看好中國能源及材料行

業，以平衡投資組合。



＊中概股回流趨勢持續有利股市＊



問及近期多隻中概股宣布回流香港上市，Ｓｔｅｐｈｅｎ Ａｎｄｒｅｗｓ認為，中概股回

流香港進行第二上市的趨勢將持續至下半年，對股市流動性有正面作用，尤其是相關中概股可透

過互聯互通吸引更多內地資金。他又提及，疫情加快去全球化，目前企業已建設不同的供應鏈來

支持不同的地區；此外，愈來愈多國家亦期望在５Ｇ、人工智能等領域取得技術獨立及佔主導地

位，故斥大量資本開支發展，這意味未來數年相關企業的自由現金流將減少。（ｙｗ）

