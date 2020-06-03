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即市新聞

03/06/2020 09:57

【聚焦數據】５月財新服務業ＰＭＩ強力彈至５５，２月來首錄擴張

　　《經濟通通訊社３日專訊》隨著新冠疫情防控措施放寬，５月中國服務業經營活動大幅改善
。今日公布的５月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５５，較４月提高１
０﹒６個百分點，２月以來首次處於擴張區間，為２０１０年１１月以來最高。
　　此前公布的５月財新中國製造業ＰＭＩ提高１﹒３個百分點至５０﹒７，重回擴張區間。兩
大行業ＰＭＩ雙雙回升，帶動５月財新中國綜合ＰＭＩ大幅提升６﹒９個百分點至５４﹒５，為
２月以來的首次擴張，也是２０１１年２月以來的最高值。
　　財新中國服務業和綜合ＰＭＩ走勢與統計局並不完全相同，統計局公布的５月服務業商務活
動指數為５２﹒３，回升０﹒２個百分點；綜合ＰＭＩ持平於５３﹒４。

＊內需帶動服務業新訂單指數重回擴張＊

　　５月服務業新訂單指數自２月以來重回擴張區間，主要由內需回升帶動，為２０１０年１０
月以來最高值；新出口訂單指數雖降幅放緩，但仍處於收縮區間。受外需疲弱拖累，製造業新訂
單指數在收縮區間僅小幅回升。綜合看，新訂單總量出現２月以來的首次增長，綜合新出口訂單
總量降幅收窄。
　　受產能過剩和企業提升效率影響，５月服務業企業繼續壓縮用工，但降幅為２月以來最低。
製造業就業指數也在收縮區間小幅回升。綜合來看，兩大行業企業繼續減少用工，但降幅放緩。
　　因復工後經營恢復正常，服務業企業積壓業務量連續第三個月下降，但降幅輕微。製造業企
業積壓工作量出現自２０１６年２月以來的首次下降，帶動綜合積壓工作量自２０１９年６月以
來首次下降。

＊服務業樂觀度略低於４月，但需求恢復強於製造業＊

　　５月服務業投入品價格與４月基本持平，部分企業反映，企業復工導致用工等成本上升，也
有部分企業稱加大支出削減力度。製造業原材料購進價格在收縮區間小幅回升。二者綜合，綜合
投入成本連續第二個月輕微下降。
　　為刺激銷售，服務業企業繼續下調收費價格；製造商基本維持產品售價不變，導致綜合產出
價格繼續下降。服務業樂觀度雖略低於４月，但僅在擴張區間微降，業界普遍預期，疫情好轉後
市場需求會改善。製造業樂觀度則在擴張區間攀升。
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，５月製造業和服務業生產均大幅擴張。服務業從疫情中加
速恢復，需求恢復強於製造業。供需兩側的環比改善仍不能完全抵消疫情的負面影響，經濟恢復
到常態化尚需時日。（ｗｌ）

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