【國歌法】立法會三讀通過國歌條例草案

《經濟通通訊社４日專訊》立法會今日繼續審議《國歌條例草案》，主席梁君彥決定提早三
讀表決，《國歌條例草案》最終在４１票贊成、１票反對下獲大比數通過。
早前曾一度因有議員潑灑液體發出臭味而需暫停會議，梁君彥決定於下午４時４５分復會，
改於其他會議室進行。梁君彥指法案並不複雜，部分議員一方面批評審議時間太少，同一時間又
蓄意阻撓會議進行，決定提早三讀表決。（ｂｎ）
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