【國歌法】立法會三讀通過國歌條例草案

《經濟通通訊社４日專訊》立法會今日繼續審議《國歌條例草案》，主席梁君彥決定提早三

讀表決，《國歌條例草案》最終在４１票贊成、１票反對下獲大比數通過。

早前曾一度因有議員潑灑液體發出臭味而需暫停會議，梁君彥決定於下午４時４５分復會，

改於其他會議室進行。梁君彥指法案並不複雜，部分議員一方面批評審議時間太少，同一時間又

蓄意阻撓會議進行，決定提早三讀表決。（ｂｎ）

