《午市前瞻》騰訊港交所或見頂調頭，港股短線料回落至２４０００

《經濟通通訊社３０日專訊》有傳港區國安法已獲人大常委會全票通過，美國在該法通過前

夕實施制裁措施，包括撤銷香港的特殊地位、暫停對港執行優惠待遇法規，亦同時停止向香港出

口軍用設備。但消息仍無阻大市表現造好，恆生指數今早高開近２００點後表現反覆，現於２４

５００點位置徘徊。恆生指數中午收報２４５１６，升２１５點或升０﹒８９％，主板成交５９

７﹒０９億元，國企指數報９８１８，升６０點或升０﹒６２％。

Ａ股方面，上證綜合指數報２９７８，升１７點或升０﹒５８％，成交１６３８﹒１４億元

人民幣。深證成份指數報１１９７５，升２２３點或升１﹒９０％，成交２５６５﹒２６億元人

民幣。

藍籌股方面今早普遍造好，其中騰訊（００７００）、匯控（００００５）、中移動（００

９４１）與港交所（００３８８）等重磅藍籌升勢強勁。騰訊今早開市已衝上，再次高見５００

元水平，半日漲２﹒８％，報４９９﹒６元；匯控升０﹒９７％，報３６﹒４元；中移動升１﹒

５４％，報５２﹒６元；港交所（００３８８）升３﹒１９％，報３３０﹒２元，盤中見３３２

﹒２元上市新高；友邦保險（０１２９９）跌０﹒６２％，報７１﹒９５元。



＊航空股受消息刺激向上，銀行股料業務拓有追捧＊



有指改良後的波音７３７ ＭＡＸ獲美國聯邦航空管理局批准試飛，帶動波音股價收市進帳

１４﹒４％，消息亦帶動航空股走高，國航（００７５３）升３﹒２６％，報４﹒７５元；中銀

航空租賃（０２５８８）升３﹒６２％，報５０﹒０５元；國泰航空（００２９３）升０﹒４％

，報７﹒５１元；南方航空（０１０５５）升２﹒３５％，報３﹒４９元；東方航空（００６７

０）升１﹒８１％，報２﹒８２元。

粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點推進大灣區金融發展，有利銀行業開拓市場，帶

動銀行股。匯控升０﹒９７％，報３６﹒４元；恆生（０００１１）升０﹒４６％，報１３０﹒

６元；中銀香港（０２３８８）升１﹒４４％，報２４﹒７元；建行（００９３９）升１﹒２８

％，報６﹒３１元；渣打（０２８８８）升２﹒３４％，報４１﹒５５元；大新銀行（０２３５

６）升０﹒２８％，報７﹒１３元。

肺炎疫情反覆，醫療股續受追捧，而昨日掛牌的康基醫療（０９９９７）及海吉亞醫療亦於

今早創新高，前者中午收升７﹒６１％報２９﹒７元，後者漲６﹒９２％報２７﹒８元。石四藥

集團（０２００５）升６％，報５﹒３元；東陽光藥（０１５５８）升４﹒９３％，報１５﹒７

６元；石藥集團（０１０９３）升２﹒２３％，報１４﹒６４元；聯邦制藥（０３９３３）升１

﹒３６％，報６﹒７元。



＊出口股隨市上揚，手機設備股略有追捧＊



美國商務部宣布撤銷香港的特殊地位，暫停對港執行優惠待遇法規，包括出口許可豁免。出

口股暫時高走，敏實集團（００４２５）升１﹒１５％，報２１﹒９元；創科實業（００６６９

）跌０﹒９８％，報７５﹒６５元；耐世特（０１３１６）升７﹒１３％，報５﹒４１元；新秀

麗（０１９１０）升１﹒２９％，報７﹒８６元；敏華控股（０１９９９）升２﹒５１％，報７

﹒３４元。

市場預料明年手機銷售將會反彈，有分析指隨著踏入５Ｇ換機時代，相信對手機設備股有正

面支持。部分手機設備股有追捧，通達集團（００６９８）升１﹒１％，報０﹒４６元；高偉電

子（０１４１５）升２３﹒８１％，報２﹒３４元；瑞聲科技（０２０１８）升０﹒４２％，報

４８元；舜宇光學科技（０２３８２）升１﹒１３％，報１２４﹒８元；鴻騰精密（０６０８８

）升３﹒１４％，報２﹒９６元。

中芯國際（００９８１）近日成為股民熱炒對象，其科創板上市申請將於下周開始申請，惟

股份今日高開低走，半日跌０﹒５６％，報２６﹒４５元；華虹半導體（０１３４７）升２﹒１

％，報２６﹒７元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升０﹒１２％，報８１﹒８元；上海復旦（０

１３８５）升３﹒８４％，報９﹒２元；康特隆（０１９１２）跌０﹒３２％，報３﹒１４元。



＊羅尚沛：撤港特殊地位需時落實，惟出口股有待觀察＊



今日大市受美國宣布撤銷香港特殊地位，以及港區維護國家安全法草案通過消息夾擊，半日

仍升逾２００點，中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛對《經濟通通訊社》表示，恆指升勢主

要靠重磅股騰訊和港交所力托，但兩隻股份已累積不少升幅，有見頂回落的憂慮，暫時亦未見其

他成份股可接力炒上，因此恆指未敢看得太好，短線先看兩萬四關。他透露，知道上半年基金表

現非常兩極，認為它們有可能隨時轉倉，７、８月大市走勢亦難估。

美國宣布撤銷香港的特殊地位，暫停對港執行優惠待遇法規，惟今日出口股仍隨市上揚。羅

尚沛認為，落實執行仍需一段時間，短線或令企業出貨量上升，但認為對中國出口一定有影響，

只是不會在短時間內浮現。（ｎｓ、ｊｃ、ｕｌ）

