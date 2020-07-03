【新冠肺炎】醫管局：再多５人出院，１人情況危殆

《經濟通通訊社３日專訊》醫管局發出，截至今日中午十二時，過去２４小時有五名確診

２０１９冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰１１１２、１１４５、１１５４、１１６７和

１１７４），至今共有１１２５名確診或疑似病人康復出院。現時共有１１１名確診病人分別於

八間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：５９５），其餘１１０人情況穩定。（ｃｌ）

