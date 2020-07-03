《日入而息》駱惠寧任國安委國安事務顧問，劉賜蕙掌警務處國安處

《今天重點》﹡港區國安委成立，劉賜蕙升任副處長，掌警務處國安處

﹡國務院任命駱惠寧為港區國安委國家安全事務顧問；林鄭歡迎駱惠寧獲委任

為港區國安委國家安全事務顧問；新任國安公署署長鄭雁雄曾處理烏坎村事

件

﹡首宗國安法案提堂，控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪；總裁判官蘇惠德處

理首案，被控男子未出院案件押後

﹡法庭裁定ＤＳＥ歷史科取消試題司法覆核敗訴；法庭駁回取消歷史科試題司

法覆核，未見程序不當或不公情況

﹡現金發放計劃電子登記超八成，提前下周一起發放款項

﹡地政總署表示沙田工業地共收９份標書

﹡中國６月財新服務業ＰＭＩ急彈至５８﹒４逾十年最高



《即日市況》﹡港股升２４８點報２５３７３近四月高位，國指漲１８６點技術牛市



《深滬股市》﹡滬指收升２％，全周漲５﹒８％創１６個月最高周漲幅



《美元匯價》﹡宜０﹒６９買入澳元，目標０﹒７０４０；歐元最新報１﹒１２３０╱

３３，日圓最新報１０７﹒５０╱５３



《公司業績》﹡香港中旅（００３０８）料中期轉盈為虧，錄虧損逾４億元



《公司資訊》﹡中國白銀（００８１５）與金貓銀貓（０１８１５）終止浙江湖州項目

﹡中國光大銀行（０６８１８）附屬以３﹒１６億美元向中飛租賃購買七架波

音飛機

﹡四川能投發展（０１７１３）股價不尋常波動未知悉任何原因

﹡民眾金融科技（００２７９）主席葉燁辭任，邱伯瑜獲委任為新執董

﹡阿里雲表示致力於三年內成為全球領先數據智能骨幹

﹡惠生工程（０２２３６）組合夥企業發展新興產業

﹡華君國際（００３７７）完成出售江蘇物業及貸款涉２﹒５２億元人民幣

﹡雅仕維（０１９９３）與控股股東訂立新租賃協議

﹡匯豐力拓內地投資服務，推數碼財富及保險業務吸客

﹡煜盛文化（０１８５９）主席劉牧擬６個月內增持最多２％股權

﹡維亞生物（０１８７３）及京能潔能（００５７９）今早宣布停牌；維亞生

物折讓近一成配售１﹒３億股

﹡慕尚集團（０１８１７）向非執董公司租若干物業作倉庫

﹡薈萃（０８０４１）建議股份「十合一」後「二供一」

﹡藍港互動（０８２６７）昨日回購２０萬股，涉７８９５５元

﹡寶龍地產（０１２３８）間接附屬以４０﹒８億元人民幣收購南京土地

﹡會德豐藍田新盤首日暫收１００張票，料７月中開售

﹡當代置業（０１１０７）６月合約銷售額按年跌２１﹒２％

﹡譽滿國際（０８２１２）下周三起被撤銷上市地位

﹡匯豐表示約２００萬名客戶最快下周一收到政府１萬元現金

﹡美的置業（０３９９０）首６個月合同銷售金額按年升２﹒１％至４８２億

元人民幣

﹡信利國際（００７３２）６月份綜合營業淨額按年增加７﹒８％

﹡中國新城鎮（０１２７８）６月底固定收益類投資組合總額２４﹒５億元人

民幣

﹡中能建設（０３９９６）附屬聯合體中標延安高速公路ＰＰＰ項目，涉８６

億元人民幣

﹡紫光集團附屬與量准合作成功研發新冠病毒檢測芯片



《國企紅籌》﹡馬鋼（００３２３）獲母公司增持１﹒５億股Ａ股，總持股量增２％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）在美國成立新遊戲工作室，開發全球性３Ａ級大作；騰

訊投資酒類同城配送平台；騰訊雲清遠數據中心今開服，規劃容納１００萬

台服務器；從「傻白甜」到「南山必勝客」：騰訊被揭聘用前高官擴影響力

﹡普甜食品（０１６９９）遭供應商追討５﹒４萬元清盤呈請

﹡劉明輝再增持中國燃氣（００３８４）近２２０萬股

﹡世茂集團（００８１３）６月合約銷售額按年升６﹒４％



《中國要聞》﹡中國６月財新服務業ＰＭＩ急彈至５８﹒４逾十年最高

﹡中移動稱格力在集團招標中弄虛作假，項目規模約４億

﹡水利部表示全國防汛形勢嚴峻，及時預警避免群死群傷

﹡防汛ＩＶ級應急響應啟動，三峽水庫有效攔蓄一號洪水

﹡人行表示中國債市規模居世界第二，推動進一步對外開放

﹡本港６月住宅樓宇買賣合約６４８億元，按年升４３％

﹡報告指中國今年上半年新增充電樁相關企業近萬家

﹡在台灣設演播室製作政論節目，兩大陸記者被逐出台

﹡中債登表示６月境外機構債券托管面額同比漲３３﹒５％

﹡財政部表示頁岩氣資源稅減徵３０％政策延至明年３月底

﹡人行將推出降成本延長服務等四項新舉措優化完善債券通

﹡債券通３年累計成交逾６萬億人民幣，單日最高３６９億

﹡樂視表示無法判斷樂視網股東是否可向賈躍亭提補償

﹡人行營業部確保金融支持穩企業政策細化落實方案建立

﹡上交所支持山東優質企業上市

﹡上期所與平安銀行簽署標準倉單交易業務合作協議

﹡江浙滬三年將出資１００億人幣建設長三角示範區

﹡長三角一體化示範區加快實施５Ｇ、千兆光纖共建共享

﹡寶馬和阿里雲攜手在滬打造智能網聯車

﹡人行續停逆回購，本周收水４９００億元為４個半月多

﹡印度總理莫迪前往中印衝突地區視察軍隊；印度將禁止中國電力設備進口

﹡瑞幸咖啡有變局，董事會罷免董事長陸正耀失敗

﹡據報平治入股孚能科技，並參與其科創板ＩＰＯ戰略配售

﹡白宮經濟顧問庫德洛表示將進一步限制向中國出口高科技

﹡美國向商界發警告函：和新疆供應商合作或將承擔風險

﹡美國農業部表示中國簽訂美國粟米和大豆購買合同

﹡外交部表示中方將採取必要措施維護中企在印合法權益

﹡中疾控表示未發現新型豬流感病毒已構成公共衛生威脅

﹡徠木股份表示投資的基金將認購中芯科創板ＩＰＯ股票

﹡山東一女子連續兩年被頂替上學，山東通報處理１５人

﹡國務院同意設立梅州綜合保稅區

﹡內地加強天然氣輸配價格監管，准許收益率不超過７％

﹡上交所明確科創板股東減持實施細則



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１１９０９﹒１６點

﹡台灣重新開設駐關島台北經濟文化辦事處



《其他消息》﹡建制派議員要求當局確保９月立法會選舉公平公正

﹡現金發放計劃電子登記超八成，提前下周一起發放款項

﹡地政總署表示沙田工業地共收９份標書

﹡法庭裁定ＤＳＥ歷史科取消試題司法覆核敗訴

﹡馬會表示六合彩７月２１日恢復攪珠，７月１６日接受投注

﹡深股通額度全日用６３﹒２億元日；滬股通額度全日用９１﹒８億元，陸股

通淨流入１３２億

﹡天星銀行推出私人貸款，實際年利率低至２﹒９９厘



《國安立法》﹡李家超稱國安處面對國家級對手，必要時可動用飛虎隊

﹡林鄭歡迎駱惠寧獲委任為港區國安委國家安全事務顧問

﹡美國參議院通過香港自治法案，將交特朗普簽署成法

﹡國務院任命駱惠寧為港區國安委國家安全事務顧問

﹡郭榮鏗稱禁叫「光復香港」口號有如文字獄

﹡港區國安委成立，劉賜蕙升任副處長，掌警務處國安處

﹡湯家驊稱警方有理由懷疑持「光復香港」標語人士犯法

﹡新任國安公署署長鄭雁雄曾處理烏坎村事件

﹡網傳公務員需放棄ＢＮＯ，政府澄清並無此事

﹡羅冠聰稱香港的命運令世界看清楚中國的威權主義；羅冠聰確認已離港，將

專注國際連結民間外交工作

﹡譚惠珠稱「光復香港，時代革命」口號有問題

﹡譚耀宗稱中央駐港國安公署任命人選合理

﹡首宗國安法案提堂，控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪

﹡地建會等五大商會聯合登全版廣告，支持港區國安法

﹡總裁判官蘇惠德處理首案，被控男子未出院案件押後



《新冠肺炎》﹡國家市場監督管理總局表示全國將逐步取消活禽市場交易

﹡市民可授權他人於本月６日至１５日代領銅芯口罩

﹡康健國際醫療（０３８８６）以９５０元提供新冠病毒病核酸檢測

﹡調查指亞太經濟體今年面臨嚴重經濟萎縮，明年料反彈

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