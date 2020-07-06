滬深兩市五連升，港股半日飆８７５點收２６２４８點突破牛熊線

《經濟通通訊社６日專訊》據報美國總統特朗普正考慮兩至三項措施應對中國，預料最快會

在數日內公布，市場關注特朗普動作及歐美疫情問題。不過，道指期貨今早靠穩，亞太股市普遍

向好，香港方面恆指開報２５５４５點，升１７２點；其後受惠Ａ股繼續炒高，中資金融股如國

壽（０２６２８）、建行（００９３９）抽升；香港６月ＰＭＩ升至逾兩年高位，亦有利地產板

塊企穩，隨後滬深兩指貼近半日最高位收市，恆指最高見過２６２９８點漲９２５點，最終報２

６２４８點，漲８７５點或３﹒４５％，破二百五十天線（２６１０２點），兼由三月低位２１

１３９點上升逾２０％，意味港股步入技術性牛市。今日早市主板成交１２５９﹒６３億元。

國企指數報１０６３７，升３９４點或升３﹒８５％。

重磅股向上，匯控（００００５）走高４﹒２７％，報３９﹒０５元；中移動（００９４１

）升５﹒２２％，報５７﹒５元；港交所（００３８８）揚２﹒２６％，報３５３﹒２元；友邦

（０１２９９）升２﹒７４％，報７７元。

滬深兩指連升第五個交易日。中國證券報今日發表題為《培育Ａ股「健康牛」是育新機開新

局重要抓手》的頭版文章中稱，受益於經濟基本面向好趨勢未變、資本市場深改加速釋放制度紅

利、增量資金持續湧入等諸多利好因素，Ａ股有必要、有條件、有基礎邁步「健康牛」。上證綜

指半日收報３２８６點，升１３３點或４﹒２４％；深證成指報１２８４２點，升４０９點或升

３﹒２９％。兩市總成交已達９４０４﹒９２億人幣。



＊內險隨Ａ股急漲，國壽抽高一成＊



內銀及內險板塊隨Ａ股急漲，國壽（０２６２８）炒高１０﹒４４％，報１９﹒４６元；平

保（０２３１８）升５﹒６７％，報８５﹒７元；建行（００９３９）升４﹒７２％，報６﹒４

３元；工行（０１３９８）走高４﹒２７％，報５﹒１３元；交行（０３３２８）報４﹒８９元

升３﹒２７％。

融創（０１９１８）上半年銷售額約１９５２﹒７億人幣，按年跌約８﹒８％，６月銷售額

則升７﹒４４％，股價揚４﹒１７％，報３９﹒９５元。中梁控股（０２７７２）６月合約銷售

按月升６３﹒６％，半日股價漲２﹒９８％，報５﹒８７元。中國金茂（００８１７）折讓近７

％配售９﹒５１億股，逆市跌１﹒４８％，報６﹒０１元。中海外（００６８８）升４﹒５％，

報２６﹒７元；潤地（０１１０９）升３﹒８５％，報３３﹒７元。



＊中芯Ａ股明起開招，Ｈ股炒高１３％＊



眾安在綫（０６０６０）發盈喜，預期半年未經審核合併淨利潤按年升至少１００％，主要

受惠承保虧損收窄，股價急漲１２﹒９４％，報５３﹒２５元。小米（０１８１０）升４﹒３５

％，報１４﹒８８元；美團（０３６９０）軟０﹒３７％，報１９１元；阿里巴巴（０９９８８

）升２﹒２６％，報２２５﹒８元。重磅騰訊（００７００）升幅放緩，升０﹒２９％，報５２

６元。

中芯（００９８１）Ａ股明日可申講，發行價格為每股２７﹒４６元人幣，折合較港前收市

價折讓９﹒４％，半日漲１３﹒３８％，報３７﹒７元。吉利汽車（００１７５）日前正式啟動

科創板上市輔導，料約一個月時間可完成輔導，走高９﹒３２％，報１５﹒４８元。國聯證券（

０１４５６）獲中證監批准Ａ股發行，發行股數不超過４﹒７６億股，有效期為批准之日起一年

，炒高１６﹒７２％，報３﹒４９元。石藥（０１０９３）及君實生物（０１８７７）已宣布回

Ａ，分別升４﹒７４％報１５﹒４８元，及跌３﹒３６％報５６﹒０５元。



＊傳蘋果產八千萬部ｉＰｈｏｎｅ１２，瑞聲漲近１１％＊



外媒引述消息指，蘋果已經敦促了相應供應商，以保證不要錯過ｉＰｈｏｎｅ １２的既定

發佈日期。另有報導指，雖然蘋果將其零部件訂單從１億削減至８０００萬，但外界對於ｉＰｈ

ｏｎｅ １２的銷量預測仍比較樂觀，預計只會較去年減少４％。蘋果零件供應商瑞聲（０２０

１８）升１０﹒５１％，報５７﹒８５元，為表現最佳藍籌；高偉電子（０１４１５）升７﹒８

２％，報３﹒１７元；比亞迪電子（００２８５）揚７﹒２２％，報２０﹒６５元；聯想（００

９９２）走高１﹒５７％，報４﹒５４元；通達（００６９８）漲９﹒０９％，報０﹒５４元。

舜宇（０２３８２）亦升６﹒５３％，報１４３﹒５元。

外電報道指，英國政府基於安全理由，計劃最快今年開始逐步棄用包括５Ｇ網絡建設的華為

技術，考慮最快半年後已有的裝置亦會拆除。５Ｇ概念股未有受累，中興（００７６３）走高５

﹒１９％，報２７﹒３５元。中國鐵塔（００７８８）升３﹒２１％，報１﹒６１元；中通服（

００５５２）升４﹒２９％，報５﹒３５元；京信通信（０２３４２）揚８﹒５％，報３﹒７元

。

中國證金公司公布，昨日起取消證券公司轉融通業務保證金提取比例限制，證券公司的保證

金比例超過其保證金比例檔次時，便可以向證金公司申請提取超出部分的保證金，有券商人士解

釋稱，券商的保險金比例檔次一般為２０％，新規提高了券商資金的使用效率。海通證券

（０６８３７）半日報８﹒３元升１２﹒１６％，中國銀河（０６８８１）報５﹒８４元升

１４﹒９６％，中信証券（０６０３０）報１９﹒７４元升１２﹒６７％，招商證券（０６０９

９）急升２３﹒１２％報１３﹒４２元。（ｎｓ）

