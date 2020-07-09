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即市新聞

09/07/2020 09:26

《異動股》阿里巴巴隨美股急飆逾７％破頂，重奪市值第一超騰訊

　　《經濟通通訊社９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升７﹒１５％，報２５４﹒８元，
創上市新高；成交約２５７萬股，涉資６﹒５５億元。
　　隔晚美股科技股造好，納指再創新高，阿里巴巴（美﹕ＢＡＢＡ）急漲近９％再創上市，帶
挈阿里港股今日高開，市值達到５﹒４７萬億元，超越騰訊（００７００）重奪首位。
　　富瑞最近發表報告，維持對阿里巴巴港股的「買入」評級，目標價由２９４元升至３００元

　　新經濟股同樣造好﹐美團點評（０３６９０）首破２００元水平，高開２﹒１％，報２０４
元；騰訊控股升０﹒３７％，報５４５元。
　　現時，恆生指數報２６３５１，升２２１點或升０﹒８５％，主板成交４９﹒７２億元。國
企指數報１０８２０，升７２點或升０﹒６７％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　５４５﹒００元　　　升０﹒３７％
　　閱文集團　（００７７２）　　　５９﹒３０元　　　升１﹒２８％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１４﹒８４元　　　無升跌
　　小米集團　（０１８１０）　　　１６﹒４０元　　　升１﹒８６％
　　平安好醫生（０１８３３）　　１２７﹒００元　　　升２﹒４２％

　　美團點評　（０３６９０）　　２０４﹒００元　　　升２﹒１０％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　５４﹒１０元　　　升０﹒３７％
　　京東集團　（０９６１８）　　２５２﹒６０元　　　升２﹒０２％
　　網易　　　（０９９９９）　　１４１﹒９０元　　　升１﹒０７％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２５４﹒８０元　　　升７﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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