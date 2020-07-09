《異動股》阿里巴巴午後飆９％見２６０元，獲重申８月入染藍範圍

《經濟通通訊社９日專訊》恆指公司重申，三隻Ｗ股包括阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、

美團點評－Ｗ（０３６９０）及小米集團－Ｗ（０１８１０）８月可納入成分股選股範圍，刺激

阿里午後觸及２６０元，再創歷史新高。

阿里巴巴午後愈升愈有，甫開後已見１２００個掛沽盤在２６０元，１０鐘後正式觸及，升

幅９﹒３４％；成交約３５３９萬股，涉資９０﹒３４億元，為最活躍股份；目前市值已高達５

﹒５９萬億，拋離騰訊（００７００）的５﹒３３萬億。

據經濟通報價機，目前阿里巴巴大戶的主動買沽比率為６４：３６，較過去五天平均的５６

：４４更強勁，反映好友大戶仍願意追入；且暫錄２１﹒７資金淨主動買入，較過去五天平均多

出８８％。

恆指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄於網上研討會表示，留意到近年市場對科技創新股票

的關注，以及對相關股票有較高期望，故將會推出相關指數。

他重申，將以客觀準則選股，現時正積極研究中，期望可盡快推出。而在８月恆指成份股檢

討方面，阿里巴巴、美團點評及小米集團三間同權不同權或第二上市公司因市值龐大，即使可能

未滿足上市時間要求，８月都可納入成份股選股範圍。

富瑞最新調高阿里巴巴目標價２％至３００元，重申「買入」評級。



表列Ｗ股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２６０﹒００元 升９﹒３４％

美團點評－Ｗ （０３６９０） ２０６﹒００元 升３﹒１０％

小米集團－Ｗ （０１８１０） １６﹒７８元 升４﹒２２％

京東集團－ＳＷ（０９６１８） ２６７﹒６０元 升８﹒０８％

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（ｋｌ）

