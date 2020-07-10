《缸邊麗評－熊麗萍》資金追逐停不了，新經濟股逐隻捉

《缸邊麗評》新經濟股昨天（９日）全面受追捧，一線科網股逐一破位，而第二梯隊股份繼

續發力，部分資金轉炒第三梯隊科網股，部分新經濟股經過早前短暫調整之後，昨天在多方面因

素帶動下又再發力。



＊數位化提速惹憧憬＊



內地一連三日召開２０２０世界人工智能大會，各科網企業巨頭均在會上發表講話，內地投

資者一向都十分關注，對各巨頭在科網行業發展的言論有所憧憬。阿里巴巴（０９９８８）創辦

人馬雲發言時表示，數位技術的大趨勢並沒有發生變化，但未來可能需要三十至五十年才可完成

的數位化，又或可提速至十年、二十年內便可完成。技術變革提前並且加速的言論對內地科網股

產生一定推動作用，深創業板指數昨天漲升４％，繼續跑贏上證指數及深證指數，並對本港科網

股帶來推動。



＊資金追逐新經濟股＊



另一方面，本港出現第三波新冠肺炎疫情，市場擔心本港消費及經濟又再受打擊，加上內地

股市向好，資金在追逐中概股及其他新經濟股。阿里巴巴及騰訊（００７００）市值均達五萬億

元以上，而美團點評（０３６９０）市值亦突破萬億元，在上述ＡＴＭ股份當中

，阿里巴巴股價相對落後，造就昨天一口氣上一成，成為本港最大市值上市公司，超越騰訊。



＊恆指公司錦上添花＊



正當市場追捧新經濟股之際，恆生指數公司董事黃偉雄於網上研討會突然透露，阿里巴巴、

美團點評及小米集團（０１８１０）三間同權不同權或第二上市公司市值龐大，即使可能未滿足

上市時間要求，８月都可納入恆指成分股選股範圍，令市場提前反應染藍的憧憬。另一方面，恆

指服務公司正研究推出香港版的ＦＡＮＧ＋或納斯達的科技股主題指數。他表示，若投資者對個

別科技股不太熟悉，但有興趣投資整個科技板塊，相信新指數可助投資者以分散。



＊看好阿里巴巴小米＊



筆者估計在資金流入及個別科網新經濟股估值仍合理，上述股份料繼續大漲小回格局。從估

值計算，筆者認為阿里巴巴及小米集團吸納價值較高。阿里巴巴在電子商務業務繼續保持其龐大

市佔率的優勢，而雲計算收入料成為未來增長動力。小米集團首季盈利明顯改善，５Ｇ手機銷售

將擴大集團手機業務的毛利率，在智能手機、生活消費產品的銷售，為集團在互聯網服務收入帶

來新盈利增長點。股價調整是買入機會。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並無持有上述股份＊



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