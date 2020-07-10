《窩輪匯智－劉嘉輝》市況急升後周五回調，欲對沖風險可留意淡倉

《窩輪匯智》上周提到強勢股的「追、揸、沽」策略，結果本周ＡＴＭＸ概念股份全線造好

，連帶上市不久的京東（０９６１８）及網易（０９９９９）亦創上市新高，投資者若有利用好

倉及轉倉的資略，理應食盡此浪升勢。除此之外，對於擔心累積升幅太大，已有利用適量淡倉作

對沖的朋友，周五（１０日）指數急跌，手持的淡倉正好發揮了「保險」的作用，有助減少正股

或好倉方面的損失。

下周中美兩地皆有重要的經濟數據發表，加上疫情宗數增加速度再次上升，擔心大市要「抖

抖氣」或要調整的投資者，不妨多加留意防守的準備，提防市況出現急速變化。本周初恆指波幅

指數因大市急升而同步向上，回落數天後周五因大市回落較急而再次回升，足見波幅只是反映投

資者對波動性的預期，並不是市況上落的預期。恆指波幅指數周五收市重上２６的位置，是４月

以來的中游位置。投資者如預期其後波動性有所擴闊，有機會帶動引伸波幅回升，則有機會對窩

輪價格帶來正面拉動作用，相反則有機會負面影響輪價表現。

除此之外，亦要留意市場上到底有沒有適合條款的窩輪供投資者作部署。科技股板塊本周升

幅較急，其中中芯（００９８１）升２４％，單是７月已升逾五成，由於股價在極短時間之內錄

得巨大升幅，價外認購證即其行使價高於現價的認購證往往供應較少，就以周五收市計，價外認

購證只有兩隻，按上市規則，發行人發行新產品，需要５個交易日的時間才上市，間接令窩輪發

行速度未能追趕正股急升的走勢。

不過，下周開始情況有變。港交所（００３８８）宣布結構性產品，由申請批准至上市交易

的周期將由原來的５個交易日縮短至３個交易日。即是說，發行人可以更「貼市」的速度發行新

產品，投資者可多加留意。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

。



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諮詢專業建議。



＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

