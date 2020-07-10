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即市新聞

10/07/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》瘋．風．癡．黐

　　《缸邊隨筆》昨日（９日）上證又再升，滬指漲１﹒３９％，創業板指數漲３﹒９８％，明
顯是科技股領跑，兩市成交額達１﹒７萬億，較周三（８日）微升，但較周一（６日）、周二（
７日）微跌，今日（１０日）成交或較指數上升有更重要啟示。
　
　　如看周線圖，上證指數（即可反映Ａ股大體）是於這兩周才急升，成交則是於今周才首越今
年４月期，不過當時是跌市成交大，按成交走在指數先，則上證在未來數周應仍有上升動力，而
成交應仍在萬億以上，但要真形成隻健康牛，而不是瘋牛，成交在１﹒７萬億上較好，但又不宜
過多，如越２萬多億。
　
＊Ａ股成交後市關鍵＊
　
　　為何成交宜多但不宜多多，無他，細水可長流，大水一注過。
　
　　有人謂今次Ａ股是由阿爺催谷，但高盛和大摩在昨日也出報告，呼籲增持中國，因為Ａ股牛
市正在形成！喔！
　
　　大摩估滬深３００可上望５３６０，尚有１５％升幅，恆指可望２８０００，國指可望
１１５１０。摩笛又響，你信幾多？真是又驚畀佢呃，但又喜佢呃，因為滬深上到５３６０，就
跟２０１５年的５３８０﹒４３高位相去不遠，一個唔覺意，衝穿這個５３８０頂，就成雙頂而
破局，上可望７６６０，是否真是歡喜摩笛吹又吹？
　
　　摩笛出口，但中證監就出手，嚴查場外配資，對Ａ股真正影響為何。
　
　　假如所謂的場外配資壓根之前進不了股市，即是今時Ａ股成交額真金白銀，證監查到的成交
，應不見大萎縮，如仍維持在１﹒５萬億至２萬億╱日，則Ａ股牛可望出世。如果成交在未來數
天回至萬億下，即是中證監打資有效，Ａ股牛會成牛肉乾了。
　　
　　故首段謂：未來數天看成交，不要只追風（價），光追價，可以成瘋．癡．黐（一手高價貨
）。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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