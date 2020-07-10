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即市新聞

10/07/2020 10:05

《真知灼見－溫灼培》聯儲局減印鈔，下周有甚麼值得我們關注

　　《真知灼見》聯儲局的資產負債表連續四星期下跌。截止７月８日，負債表金額為６﹒９７
萬億美元，跌破了７萬億美元大關。回觀對上一周的負債表金額水平為７﹒０６萬億。上述消息
對股市、黃金及整體金融市場投資氣氛也可視為利淡因素。而今早（１０日）所見，現貨黃金報
１８０３美元，較周三（８日）高位１８１７﹒７１美元（根據路透社數字）明顯有所回落。不
過，昨晚（９日）亦有好消息在支撐著投資氣氛。美國財長努欽指，他支持政府再派發另一輪救
援資金予美國廣大市民以協助他們渡過疫情難關。而他期望可於本月底把有關建議通過國會。假
如上述方案能獲通過，可想象聯儲局又將要繼續加大量寬政策，屆時聯儲局的資產負債表定當有
所上升。
　
　　回觀美國最新經濟數據。截止７月４日的美國最新一星期新申領失業救濟人數為１３１﹒４
萬人，按星期減少９﹒９萬人。上述數字確令人鼓舞。顯示美國經濟重啟後，美國的就業問題已
見改善。但未知繼多個州份因疫情又再收緊限制後，會否使日後申領失業救援人數再次上升。而
正是因為市場對美國疫情的關注，昨晚美股道指跌３６１點或１﹒３９％。但屬科技股的納指卻
不受疫情影響，昨晚反升０﹒５３％。美國企業的第二季業績公布基本上已於本周展開。但本周
公布的企業較細，沒太大代表性。但下周公布的企業將較大，尤其是一系列的銀行類別股份將值
得我們留意。第二季被視為疫情最嚴峻時刻，亦是美國經濟最嚴峻時刻。現市場估計，標普
５００企業於該季按年盈利減少４０％，如屬實將成為自２００８年「金融海嘯」以來表現最差
情況。第二季情況差是理所當然，市場正以美國第二季業績作為衡量一個最差情況，並用以預視
第三季業績所可能出現的反彈力度。
　
　　下周四（１６日）有歐央行議息會，及下周五（１７日）、六（１８日），一連兩天是歐盟
大會，看歐盟能否成功通過７５００億歐元的救經濟方案。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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