《品中資－羅國森》神州Ａ股爆發「新一波行情」

《品中資》各位，不要給這兩日香港爆發「第三波疫情」迷惑了，以為我的標題是「新一波

疫情」；其實，我是說「新一波行情」，「行情」是股票術語，內地通常是指升市。

我在上日的品評中指出，自從內地公布制訂港區國安法之後，港股除了公布之初一度大跌外

，其餘大部分時間都是反覆上升的。

而踏入７月份（下半年）之後，幾乎每日都升市。當然，除了７月２日是全面升市外，其他

日子的升市，都集中新經濟股，傳統股就傾向個別發展。

我的看法是，港區國安法實施後，社會上的暴力抗爭活動會稍為收斂，從而形成一個相對穩

定的營商環境，這是投資者樂見的一個場景。

而從下半年首幾個交易的成交額看，肯定是有資金持續流入港股。從銀行體系最新的結餘達

到１８００億可見（年初時只有５００多億），資金持續流入香港，當中除了外資之外，我相信

中資，即所謂的「北水」，也必然佔一席位。

這是否阿爺出手托市，從大部分急升的股票都是中資股看來，我只能說一句：「你懂的！」

因此，我預期，除非８月份恆指服務公司檢討恆指成分股時，換入更多新經濟股，否則，下

半年中資股，即國企指數的表現，應該會優於恆指。



＊Ａ股半年升一成三＊



不過，國企指數的表現，可能不及內地上市的Ａ股，因為神州Ａ股在今年上半年，已經拋離

香港的中資股。

我整理了上半年上證綜合指數（下稱滬綜指）的表現，以昨日收市指數３４５０點計，原來

半年來，內地股市並未受到疫情影響，半年升了一成三。

這個表現只有美國納斯達克指數可以跟她相提並論（納指年初至今升了一成七，由３月份低

位計，則反彈五成三）。至於國企指數，截至昨日為止，年初至今仍然下跌３﹒６％；由３月份

低位反彈計，也只升了兩成半。

當然，疫情最嚴峻時（不是今年１月武漢大爆發時，而是３月當歐美疫情大爆發時），滬綜

指曾經回落至２６６０點水平，即剛好也是回落了一成三。

但心水清的朋友應該明白，跌了一成三，要最後倒升一成三，從低位的反彈，其實是要三成

左右的。而且，這個升勢似乎來得頗健康。內地官媒形容今次是一次「健康牛」，又或者「結構

牛」。

即是到目前為止，內地今次牛市，暫時的走勢相當健康，資金不是「藥石亂投」，股票也不

是雞犬皆升，而是有意識地投向受惠於疫情，或所謂的新經濟股身上。

再說得坦白一點，就是暫時沒有出現全民炒股的現象，所以，如果能以這個態勢發展下去，

內地股市確實可以迎來一次健康的牛市。

有人或許認為，在疫情仍然嚴峻的情況下，股市仍然上升是不合理的，這不應該是牛市。但

我認為，牛市通常都是在沒有太多人相信的情況下誕生的。再者，正正因為仍然有疫情，令到部

分投資者卻步，這才能造就一次健康的牛市。

說起「健康牛」，大家對於「慢牛」應該也有一點記憶吧！內地２０１４年起的一次牛市，

曾經被媒體塑造為「慢牛」，某程度上跟現在說的「健康牛」，意思有點雷同。大致上，都是指

市況緩慢有序地上升，而不是一下子的急升，又或者雞犬皆升。當時內地政府希望透過健康的牛

市，創造財富效應，從而刺激經濟增長。



＊資金驅動股市上升＊



在全球疫情的前提下，歐美國家的中央銀行，都推出極度？鬆的貨幣政策，尤其是美國，聯

儲局推出了「無限量寬」的貨幣政策，即是不設限度地「放水」，只求經濟不致於陷入衰退。

結果，資金就從美國流出，香港已經因此而受惠。我相信，內地也同樣會受惠（透過滬股通

和深股通）。我明白，某程度上，這些都是所謂的「熱錢」，不是長期投資，只要那裡有機會，

就會流向那裏。

但觀乎美國自「金融海嘯」後推出的量寬政策，我認為，確實收到「以金錢換取復甦時間」

的效果，而不一定會有即時的嚴重後果。

而內地股市也正需要資金注入，因為股市暢旺所製造的財富效應，對社會經濟和內部消費也

有一定的正面作用。大前提是，資金一定要健康有序地流入，撤走時也不是一窩蜂地進行。

當然，股市很多時都像一匹脫彊野馬，未必受我們的主觀願望操控。但總括來說，神州Ａ股

正在掀起「新一波行情」，大家不能視而不見！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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