《股林淘金－林家亨》港美疫情重燃延經濟復甦，吼低買入大藍籌

《股林淘金》美國昨天（９日）公布的每周失業申報累積人數改善幅度輕微，不足以抵擋疫

情確診人數再創新高紀錄的憂慮，單日新增確診人數超過６萬人，加州和佛羅里達州的新增死亡

人數再創新高紀錄，消息令美股受壓，道指甫開市即下跌，跌幅最多超過４００點，收市前略有

回升，但仍然以報跌３６１點收市，約１﹒３９％。但納指仍能夠再創出新高紀錄，再升５５點

。

香港的新增確診人數突然上升了數十人，令特區政府即將推出的粵港澳過境健康碼計劃受到

延遲，預計今日（１０日）港股受拖累，跟隨美股下跌，今早９時１２分，美股道指埸外期貨上

升５０點，預計港股今日跌幅不會太多，可能只得３００點左右，若跌幅超過三至四百點以上，

可以吼低買入大市值或重磅藍籌股份，作中、長線持有，預期港股的牛市氣氛不會有太大的改變

。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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