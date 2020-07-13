馬雲減持阿里巴巴（９９８８），持股比例降至４﹒８％

《經濟通通訊社１３日專訊》據阿里巴巴（０９９８８）向美國證券交易委員會（ＳＥＣ）
提交的財年報告顯示，創辦人馬雲截至本月初持股比例已降至４﹒８％，而阿里來港上市時其持
股比例達６﹒１％，集團執行副主席蔡崇信持股亦由２％降至１﹒６％，日本軟銀集團持股比例
降至２４﹒９％，但仍為阿里最大股東。
另外蔣凡不再為阿里合夥人，阿里早前公布蔣凡事件的調查結果，管理層提議取消其合夥人
身份。（ａｌ）
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