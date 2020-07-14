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即市新聞

14/07/2020 09:09

《ＩＰＯ反應》祖龍娛樂超購１２２倍上限定價，一手中籤率兩成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）有份投資的祖龍娛樂（０９９９０）明日
掛牌，在港接獲８﹒９４萬份申請，認購合共２３﹒０５億股，超購１２２﹒０１倍。定價每股
１１﹒６元，為招股價介乎９﹒８元至１１﹒６元的上限。一手１０００股中籤率２０％，認購
２０手穩獲一手，「頭錘飛」３５張，中籤率２﹒９１％。
　　按回撥機制，７４９６萬股已由國際發售重新分配至香港公開發售。在港公開發售的最終數
目已增加至９３７０萬股，相當於全球發售初步可供認購的５０％。國際發售共有１６４名承配
人獲分９３７０萬股，其中超額分配２８１１萬股，該超額分配將使用根據Ｃｒｅｓｃ　Ｃｈｏ
ｒｕｓ　Ｌｔｄ與中國國際金融香港證券訂立的借股協議所借入股份結算，借入股份將通過行使
超額配股權或於二級市場購買或結合上述兩種方式予以補足。
　　基石投資者ＧＩＣ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｌｔｄ已認購５３７９﹒３萬股、香港紫龍互娛認購
６６８﹒１萬股、ＳＮＫ　Ｃｏｒｐ認購５３４﹒４萬股、Ｃｏｓｍｉｃ　Ｂｌｕｅ　Ｉｎｖｅ
ｓｔｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ認購４６７﹒６萬股、智冠科技認購１３３﹒６萬股，總數７１８３萬
股，相當於全球發售完成後已發行股本約９﹒１２％；及假設超額配股權未獲行使，全球發售項
下發售股份約３８﹒３３％。
　　假設超額配股權未獲行使，所得款項淨額約２０﹒３９１億元，約４０％擬用於增強公司的
開發能力及技術及擴大遊戲組合；約２０％擬用於擴展集團遊戲發行及運營業務等。（ｎｓ）

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