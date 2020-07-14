《午市前瞻》納指倒跌且全球疫情反彈，港股料試２５２００支持

《經濟通通訊社１４日專訊》加州要求轄區內各郡縣即時停止室內餐飲娛樂活動，投資者憂

慮疫情對經濟活動的影響或惡化，隔晚美股三大指數個別發展。港股方面低開１０８點報２５６

６３點，惟已是半日最高位。吉利（００１７５）受累隔晚Ｔｅｓｌａ倒跌而大幅回吐，傳英國

將分兩步禁用華為５Ｇ設備，手機孖寶表現亦欠佳，其他重磅股普遍向下，蓋過濠賭股受恵澳門

對內地居民到訪限制令解除的刺激作用，港股跌幅一度擴大至５１７點，低位２５２５４點，最

終半日收跌４３６點或１﹒６９％，報２５３３５點，失守十天線（２５６４１點），主板成交

１０３８﹒０７億元。國指收報１０３６５點，跌２１０點或１﹒９９％。

重磅藍籌沽壓甚重，騰訊（００７００）跌３﹒４２％，報５２２﹒５元；匯控（００００

５）走低１﹒７４％，報３６﹒６元；中移動（００９４１）跌１﹒７２％，報５４﹒１５元；

建行（００９３９）跌１﹒９％，報６﹒１９元；友邦（０１２９９）挫２％，報７３﹒５元。

港交所（００３８８）遭高盛降目標價至３２５元，稱股價已反映中概股回歸，半日跌１﹒７２

％，報３５５元。

Ａ股兩市早段反覆向下，上證綜指收報３４０５點，跌３７點或１﹒１％；深證成指收報１

３９１１點，跌２３７點或１﹒６８％。兩市半日總成交已破萬億，達１０８２８﹒９９億人幣

。



＊食肆收緊限聚，新世界挫逾３％＊



澳門將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，意味中國所有城市的居民到訪澳門將不再

需要為期１４天的醫學觀察。銀娛（０００２７）為半日升幅最大藍籌，漲５﹒３１％，報５３

﹒５５元；金沙（０１９２８）揚５﹒０３％，報３２﹒３５元；澳博（００８８０）升１１﹒

６１％，報９﹒５２元；永利澳門（０１１２８）升７﹒３％，報１４﹒４元；美高梅（０２２

８２）走高５﹒２６％，報１０元。

港府宣布明日（１５日）起大幅收緊多項防疫措施，食肆每日下午６時至翌日上午５時不准

堂食，暫時為期７日，１２類表列處所亦要關閉。食物及衞生局局長陳肇始表示，有可能要求食

肆全日只准外賣。地產股普挫，新世界（０００１７）跌３﹒５％，報３８﹒５５元；九置（０

１９９７）走低１﹒９８％，報３２﹒２元；恆地（０００１２）軟０﹒５％，報２９﹒６５元

；新地（０００１６）跌０﹒４１％，報９７﹒５元；信置（０００８３）跌０﹒７％，報９﹒

９５元。



＊傳英國分兩步禁華為，手機孖寶走低＊



電動車生產商Ｔｅｓｌａ隔晚曾再創新高，收市卻倒跌逾３％，拖累本港車股走勢，吉利（

００１７５）獲交銀國際調升目標價六成四，半日仍跌５﹒９８％，報１７﹒９２元；華晨中國

（０１１１４）挫７﹒７４％，報８﹒１１元；北汽（０１９５８）跌３﹒３１％，報３﹒８元

；廣汽（０２２３８）走低４﹒５１％，報６﹒３５元；長汽（０２３３３）跌３﹒１３％，報

６﹒４９元。

華為上半年營收按年增長１３﹒１％，唯有消息指，英國電訊商到今年底將不能在５Ｇ網絡

中新添華為組件，亦需在２０２７年之前撤換全部已安裝的華為設備。華為概念股普挫，中興（

００７６３）走低４﹒６５％，報２５﹒６５元；瑞聲（０２０１８）跌３﹒５３％，報５８﹒

７元；舜宇（０２３８２）跌２﹒９８％，報１３９﹒９元；比亞迪電子（００２８５）挫５﹒

３２％，報２２﹒２５元；摩比發展（００９４７）跌３﹒１９％，報０﹒９１元。



＊馬雲軟銀齊減持，阿里巴巴插逾６％＊



隔晚美股納指急回吐，阿里巴巴（０９９８８）預託證券跌近４％，在港半日收插６﹒１３

％，報２３８﹒８元。有資料顯示，由去年１１月來港第二上市提交招股書起，馬雲、聯合創始

人蔡崇信及大股東軟銀均有減持。

小米（０１８１０）據報１２月發布ＭＩＸ系列旗艦新手機，仍跌４﹒４６％，報１６﹒２

８元。美團（０３６９０）走低４﹒０３％，報１９７﹒７元。

其他熱門新經濟股亦隨市向下，京東（０９６１８）跌６﹒１８％，報２３９﹒８元；網易

（０９９９９）挫４﹒０５％，報１４４﹒６元；金山軟件（０３８８８）插８﹒４１％，報４

３元；閱文（００７７２）跌８﹒２８％，報５６﹒５元；金蝶（００２６８）遭兩間大行下調

評級，收挫４﹒０５％，報１８﹒０２元。



＊葉尚志：港股此前累升多需時消化＊



港股今日低開１０８點後反覆下跌，最多跌逾５００點低見２５２５４點，失守１０天線。

藍籌股方面普遍回吐，第一上海證劵首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股經過上星

期急升後故出現回吐。他指出，近期市場被大幅推高，於上星期日均主板成交量更達２１８０億

左右，市場是需要時間作消化。由於美股納指始倒跌，且全球新冠肺炎疫情亦開始有反彈的跡象

，因此預料恆指短期內會繼續下調，料約２５２００點至２５５００點為支持區。（ｊｃ、ｎｓ

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