【科創板】中芯國際Ａ股明日上市，市場預計股價升３至５倍

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》備受關注的國產半導體第一股中芯國際

（００９８１）（滬：６８８９８１）Ａ股明日（１６日）將在科創板正式上市。由於近期Ａ股

市場較為活躍，不少個股打新都能獲得「１０萬元＋」的收益，因此市場對此次中芯Ａ股上市後

的收益抱有極大期待。

在中芯國際之前，國盾量子（滬：６８８０２７）上周四（９日）作為量子通信第一股登陸

科創板，單日漲幅最高１０００％，收市漲９２３﹒９１％，創下Ａ股首日漲幅紀錄。該公司發

行價為每股３６﹒１８元（人民幣．下同），若按首日收市價每股３７０﹒４５元計算，中一籤

（５００股）可賺１６﹒７萬元。

至於中芯國際，從基本面來看，不僅穩坐國內半導體一哥的位置，還不斷獲得國內半導體行

業的政策支持，公司從申請上市到過會僅用了１９天時間，創下科創板過會紀錄。評級機構標普

預計，政府接下來將出台更多的行政和業務相關政策，以鼓勵大家使用國內產品和技術，這或支

撐對中芯國際新產能的需求。



＊中芯Ｈ股今早創新高，５月至今升１﹒９倍＊



中芯國際Ａ股定價２７﹒４６元，在超額配售選擇權全額行使後，其發行總股數擴大至

１９﹒３８億股，募集金額超過５３０億元，成為科創板新一代「募集王」。

在股價方面，興業證券指出，在Ａ股募資後，中芯國際每股淨資產提升四成，現有估值水平

下股價仍有上升空間。如果參考在港股、科創板同時掛牌的中國通號（０３９６９）

（滬：６８８００９），港股估值對照科創板約五成折價；因此判斷中芯國際在科創上市後，Ｈ

股估值或在三至五倍市淨率區間，對應股價為４３﹒５－７２﹒５港元，則Ａ股股價應在８７至

１４５元人民幣，較發行價每股２７﹒４６元有三至五倍的上升空間。中芯Ｈ股今早曾創上市新

高，高見４４﹒８港元，由５月初中芯透露回Ａ以來，Ｈ股至今已升１﹒９倍。

在風險方面，標普指出，由於中美貿易摩擦加劇、公司資本支出需求較大、以及向先進工藝

節點過渡存在不確定性，該公司的執行風險依然較高。

標普認為，作為競爭市場中技術的追隨者，中芯國際的定價能力較弱。同時，由於其產品對

於追求最先進技術的客戶而言可能缺乏吸引力，該公司提高產能及利用率所需的時間相對較長。

在中美貿易摩擦背景下，中芯國際所獲得的政府支持或上升，這可能緩解該公司所面臨的激烈競

爭和執行風險。

