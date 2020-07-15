【貿易再戰】中國加緊買美國農作物，單日採購美國粟米破最高紀錄

《經濟通通訊社１５日專訊》據外電報道，周二（１４日）錄得有記錄以來中國最大單日採
購美國粟米規模，同時也是一周以內第二筆大規模的粟米採購。報道分析，中國仍然在努力履行
其在貿易協議中的承諾，但有外界人士亦擔心，中國多地遭遇洪災或蝗蟲入侵，對糧食儲備帶來
壓力。（ｅｙ）
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