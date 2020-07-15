《日入而息》金發局指香港金融地位仍穩健，創維擬分拆酷開上市



《今天重點》﹡美國總統特朗普簽署行政命令取消美國給予香港的特殊地位待遇，金發局主

席李律仁表示，目前市場沒有太大反應，反映香港國際金融中心的地位仍然

穩健，而且香港仍可吸引到外國人來港工作

﹡特首林鄭月娥表示，未來兩年將致力正本清源，美國不尊重國際準則當受譴

責，她並不擔心美的制裁行動，預料未來一兩周將是疫情高峰期

﹡本港今日新增１９宗確診個案，其中５宗為輸入個案，餘下１４宗是本地個

案，當中７宗未知源頭，另外有３７宗初步確診個案

﹡創維集團（００７５１）發盈喜，預期截至今年６月底止六個月，綜合淨溢

利按年增幅不低於６０％，集團又向聯交所提交分拆酷開網絡科技上市申請

﹡安踏體育（０２０２０）預期截至今年６月底止６個月，若計及分佔合營公

司虧損，股東應佔溢利將減少不超過３５％



《即日市況》﹡中美對峙局勢升溫，港股反覆收升３點報２５４８１點



《深滬股市》﹡券商尾盤插滬指收跌１﹒５６％，英封殺華為科技股挫



《美元匯價》﹡鎊匯初步阻力在１﹒２６００，只宜低買；歐元最新報１﹒１４３３╱３７

，日圓最新報１０６﹒９６╱９９



《公司業績》﹡華潤醫藥（０３３２０）附屬東阿阿膠中期由盈轉虧最多蝕９８４１萬元人

民幣



《公司資訊》﹡中油燃氣（００６０３）購山西燃氣特許經營權賣方為獨立第三方

﹡永嘉集團（０３３２２）內地同店銷售增長率收窄至下跌３４％

﹡合生創展（００７５４）首６月份合約銷售１３０億元人民幣，按年升

１４﹒６％

﹡星展表示對香港仍持正面看法，中小企需要業務數碼化的協助

﹡通力電子（０１２４９）上半年主要產品累計銷售額按年跌近１１％至

３０﹒７億

﹡匯豐成首家向無固定住址香港居民提供基本銀行戶口服務的銀行

﹡達進東方照明（００５１５）人事變動，賴育斌任主席及非執董

﹡據報復星集團撤出磋商斥逾３億美元投資兩家印度醫療健保公司

﹡華潤電力（００８３６）６月份售電量按年增加１３﹒７％

﹡朗詩地產（００１０６）首６個月簽約銷售額按年升１５﹒９％

﹡絲路物流控股（００９８８）方剛辭任首席執行官，即日起生效

﹡上諭集團（０１６３３）出售康樂園單位連同停車間套現９８５萬元

﹡中國宏泰發展（０６１６６）斥資逾１﹒２億認購渤海銀行近２５００萬股



《國企紅籌》﹡馬鋼（００３２３）售煉焦總廠部分資產涉１７５４萬元人民幣



《神州民企》﹡大量騰訊（００７００）ＱＱ用戶稱帳號被凍結，人臉識別無法應用；騰訊

表示健康碼使中國疫情防控全球最好，將提升數字化助政府管治

﹡陽光能源控股（００７５７）首６月總收入按年升４１﹒４％

﹡安踏（０２０２０）第二季主品牌零售額錄低單位數跌幅



《中國要聞》﹡內地二季度ＧＤＰ明公布，市場料重回正增長２﹒５％

﹡Ａ股１９家光伏公司披露中期業績預告，近八成預喜

﹡上海中原表示深樓市調控新政強力，料成交量將縮水

﹡深圳調控加辣謠言變預言，本地人買樓前須交３年社保

﹡工信部等三部門開展新能源汽車下鄉活動

﹡中儲糧回應儲備玉米問題：核查結果與實施基本不符

﹡文化旅遊部表示恢復跨省團隊旅遊，可接待５０％遊客量

﹡特斯拉６月中國汽車註冊量超１﹒５萬輛，較５月高

﹡廣東銀保監表示廣發銀行違反審慎經營規則罰款２２０萬

﹡人行對本月到期ＴＭＬＦ及ＭＬＦ續做，操作量４０００億；人行縮量續做

ＭＬＦ，東方金誠：本輪調節由財策擔綱

﹡民航局表示２０２５年基本建成粵港澳大灣區世界級機場群

﹡內地律師二度起訴愛奇藝，稱個人信息和數據遭侵犯

﹡中汽協表示７月上旬１１家重點企業汽車銷量下降近５％

﹡博鰲機場將開通北京至博鰲航班，海航執飛

﹡國家綠色發展基金成立，財政部為最大股東

﹡數據顯示全球投資者購入人幣計價中國國債創新高

﹡上海市中小學９月１日開始開學

﹡上期能源下調原油期貨交易保證金至１２％

﹡中國加緊買美國農作物，單日採購美國粟米破最高紀錄

﹡特朗普重申無意與中國磋商第二階段貿易協議；特朗普稱勸說多國禁用華為

，外交部表示高度政治化操弄

﹡氣象局表示未來十日長江上游強降雨持續，致災風險很高

﹡鄱陽湖面積擴至４４０３平方公里，比汛前增大近一倍

﹡中芯國際Ａ股明日上市，市場預計股價升３至５倍

﹡廈門鎢業擬將控股子公司廈鎢新能分拆至科創板上市

﹡比利時電信部部長：不會將華為拒之門外

﹡英國電信表示華為禁令的成本不會超過已撥備的５億英鎊

﹡泰國龍頭電訊商表示華為將參與競標其５Ｇ網絡建設

﹡華為英國董事會主席今年９月提前離職；華為獲泰國電訊商納入５Ｇ建設競

標名單；華為技術申請註冊ＷｉＦｉ６商標，目前正等待審查

﹡外交部表示兩國邊防軍隊已舉行第四次軍長級會談

﹡星星科技表示目前合作客戶包華為、特斯拉等國內外廠商

﹡高力國際表示上海寫字樓今明兩年迎供應高峰，租金承壓

﹡菜鳥聯手俄羅斯空橋航空，開通全新中歐貨運航線

﹡德國表示不希望拒絕任何設施供應商，正研究可信度調查



《寶島快訊》﹡台股創三十年高位回落，收１２２０２﹒８５點跌６點



《其他消息》﹡立法會調查梁振英ＵＧＬ事件委員會結束工作

﹡鄭若驊稱接到有關民主派初選的投訴，暫不作評論

﹡百名教職員因社會事件被捕，無教師被取消註冊資格

﹡南區區議會主席羅健熙今早被捕，涉理大衝突非法集結

﹡致光稱防疫基金可加碼，六旬兩元乘車優惠下年度推

﹡政府再度委任林宣武為生產力促進局主席，任期兩年

﹡華潤醫藥附屬東阿阿膠中期由盈轉虧最多蝕９８４１萬元人民幣

﹡黃仁龍稱港人精神健康無法與政治與經濟等問題分割

﹡民主動力公布民主派初選最終結果，多名傳統泛民落馬

﹡第二季補地價收入按季大幅回升至５﹒７４億元

﹡存保會表示去年成員銀行相關存款總額按年增加３％

﹡上半年訪港旅客人次按年大跌９０％至３５２萬人次

﹡金發局表示香港較外國具吸引力，目前未見人才外流情況

﹡恆地太古地產斥１﹒２億「拔釘」，購？魚涌舊樓６戶

﹡深股通額度全日用３９００萬元；滬股通額度全日流走４﹒９億元，陸股通

淨流出２７億

﹡２０２２年到期銀債本月派第２次息，年利率３厘

﹡仲量聯行表示若非量寬因素，本港樓價恐大跌三至四成；仲量聯行進一步下

調今年街舖租金預測至最多跌４０％



《國安立法》﹡外交部回應香港自治法案：將制裁美國相關人員及實體

﹡金發局表示本港國際金融中心地位仍穩健，前景非常正面

﹡特朗普簽署香港自治法案，葉劉淑儀斥美方蠻橫無理

﹡紐約時報將數碼新聞業務從香港轉移至首爾

﹡區諾軒宣布退出３５＋初選工作，因未能確保人身安全

﹡港大法學院院長表示國安法仍有未知因素要釐清

﹡傳美國科網企業抵制香港數據共享建議

﹡新加坡預計部分資本將由香港流向世界其他地區

﹡瑞穗表示美國針對香港命令未涉聯匯，對香港衝擊或有限

﹡譚惠珠稱當國安法與基本法有矛盾，將由全國人大裁決

﹡湯家驊稱反對預算案屬議會工作，未見初選有違法元素

﹡彭博表示中國向海外公民徵稅４５％，或令銀行家離港



《新冠肺炎》﹡本港新增１９宗確診，１４宗本地感染７宗源頭不明

﹡重慶一物流園冷庫南美白蝦部分外包裝病毒檢測呈陽性

﹡Ｍｏｄｅｒｎａ新冠肺炎疫苗初期人體測試效果良好

﹡中國擬允中韓航班增至每周２０班，方便海外公民回國

﹡台灣准陸配子女從大陸入境，２歲以下嬰兒明起可申請

﹡美國三州份死亡病例創新高，學校復課面臨困難

﹡東鐵老翁今早拒戴口罩登車兼揮長棍爆樽，被警方拘捕

﹡恆隆商場推外賣自取優惠，即減高達３０元

﹡張建宗稱有待疫情穩定後再推動粵港澳健康碼

﹡匯豐發內部電郵，強烈鼓勵員工在家工作

﹡民航局表示暫停泰國獅航ＳＬ１１７及亞航航班運行一周

﹡大新銀行全線分行明日起將調整營業時間

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