《缸邊麗評－熊麗萍》若要二選一，捨匯控取渣打

《缸邊麗評》渣打集團（０２８８８）昨天（３０日）公布今年上半年業績，盈利表現較預

期為佳，股價午後即時上升。匯控（００００５）下周一（３日）公布上半年業績，焦點略有不

同，股價表現將視乎其業務重組及出售資產的進度及決心。渣打與匯控是否要二揀一？



＊渣打業績較預期佳＊



渣打今年首六個月基本稅前溢利１９﹒５５億美元，按年下跌２５％，股東應佔盈利

１０﹒４８億美元，較去年同期減少２９％，期內集團收入較上年度增加５％，而開支則減少

５％。但如受到新冠肺炎疫情影響，信貸減值大增至６﹒６８億元，以及息差降至１﹒４％，較

去年同期收窄２６個百分點，抵銷營運收益的增長。其次則為東盟及南亞地區，佔稅前收益近三

成，而歐美業務則以國及美國為主，比重不大，但今年上半年盈利大幅增長。



＊匯控受累歐美業務＊



反觀匯控，業務環球化，雖然有多元化市場及風險分散的優點，但集團多年來的收入及盈利

均以亞洲區為主，而香港同樣是盈利的最大貢獻者（和渣打情況相同）。不過，其在歐、美業務

持續虧損或盈利倒退，一直在蠶食亞洲（尤其是香港）的盈利；加上集團近年受累於歐、美監管

機構提出的龐大罰款金額，及不斷增加的法規及行政部門開支，但卻未有就歐美業務的策略有新

方案，令股東有點洩氣，而股價持續下跌已足以反映股東的心態。



＊扯上政治兩面不討好＊



雖然匯控及渣打均為英國註冊銀行，在同時受英倫銀行要求取消及暫停派息的問題，但匯控

近期因為華為事件，與中美問題扯上更複雜關係，而對《港區國安法》的曖昧反應，令投資者擔

心集團在內地及本港的業務發展意向。在今年初公布業績時，匯控已表示會重整回報差的歐美業

務，但進度及決心如何，將是下周一（３日）業績收據以外的另一大焦點，這與渣打股價單純反

應其業績的情況不同。

面對全球複雜的政治經濟關係，「美國優先」政策已帶有保護主義味道，若「去全球化」的

發展進一步形成，匯控的環球性銀行發展更加不利，渣打的區域性戰略似已較勝一籌。若真的二

選一，渣打業績已見走出谷底，值得考慮；反而匯控仍在尋找方向，暫不考慮。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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