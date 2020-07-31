《陸言堂－陳永陸》８月份政治風險應不高，港股阻力２６２００

《陸言堂》雖然近日又有資金流入香港銀行體系，但似乎對港股帶來的刺激有限，又或者因

為全球政局及金融市場，仍然有不少變化，因而令投資者亦不願在現水平，太過積極入市。



當然，再度流入港股的資金，應該是為了未來新股作出部署，事實上，雖然中美關係欠佳，

不過相信華爾街投行都希望，雙方關係不會在短期內出現突變，因為一眾即將上市的大型新股中

，應該以螞蟻金服最受注目，而市場傳聞四家保薦人中，有三家為美資投行，當中包括花旗、大

摩及ＪＰ摩根，所以無論美國政壇想對中國作出任何行動，又或者中國想在此刻作出任何反制的

措施，但在面對如此大的集資活動將要進行，同時雙方都有利益存在，相信中美的金融界都會希

望甚至游說中美，最好可以在８至９月份，先行冷靜一下。



或者大家會覺得，政治因素未必可以如此容易掌握時間，可是現在距離美國總統大選仍然有

超過９０日的時間，甚至特朗普有機會用盡一切方法，以疫情等因素作為借口，將選舉期延後，

所以就算民主及共和兩黨真的會打中國牌，相信亦不會在８月份內，將最後底牌公之於世，所以

８月份金融市場面對的政治風險，應該不會是最激烈的時候。



不過，由於中美雙方的問題，將會是長期性，就算大家認為拜登如果可以當選，或會有助中

美雙方關係好轉，但要留意的是民主黨人對中國的態度其實亦非友善，其中眾議院議長佩洛西對

中國的態度，有時比特朗普還要強硬，所以拜登就算上場，相信亦不可能走親華路線，所以中美

關係對金融市場長遠而言，仍然是一個隱憂。



故此，雖然相信政治風險對８月份的港股而言，影響性不高，但從長線的因素考慮，相信外

資亦不會大舉流入港股之中，新股認購或者仍然是他們的主力，甚至流入香港金融市場的資金，

可能大多是來自中資，故此相信２６２００點，或會繼續是港股８月份的阻力所在。

《獨立股評人 陳永陸》



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