《運籌帷幄－梁業豪》市況突變，仍看下周一

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於向好和偏淡。昨天（３０日）先揚後挫的市況來得有點意外，讓淡友大戶７月份

期貨、期權到期前得以將最後結算價推低。今天（３１日）為場外股票期權到期日，估計好淡雙

方會繼續於反覆上落的市況中進行激戰。好友的當前急務，為努力阻止淡友於收市前重奪市場控

制權。

若成功，待下周一（３日）開市，淡友再沒有殺倉的好對象，找不到進一步推低港股的藉口

時，大市的下跌動力將會減弱；否則，恐怕下月上旬的後市將不容樂觀。筆者一直不敢期望港股

，可於本周完結前成功往上突破，但根據近日市況變化作預測，下周一好友是有機會的。可惜昨

午市況呈現突破，我們應先看清楚今天好淡雙方的角力情況，再作判斷。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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