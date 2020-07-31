《窩輪匯智－劉嘉輝》美科技股業績喜出望外，炒港股業績須注意？

《窩輪匯智》踏入８月份，外圍市況持續表現波動，帶動黃金價格突破２０００美元再創新

高。股市方面，美股受疫情影響表現較為反覆，惟科技股表現繼續強勁，包括蘋果、特斯拉及英

特爾等皆交出令人滿意的業績，帶動股價強勢突破。港股方面，騰訊（００７００）８月１２日

公布業績，勢將成為市場一大焦點，有助投資者評估新經濟股的股值及前景。

投資者可能會問，針對８月的波動市況，若以窩輪入場，又該如何部署？

首先，投資者若已有輪證在手，應留意一下相關的轉倉策略。以黃金交易所買賣基金，如

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）的相關認購證為例，個別產品已由價外變為價內，內在值急增

帶動輪價急升。而隨輪價上揚，其實際槓桿亦會較早前買入時為低。因此，若投資者想保持手上

產品的槓桿水平，不妨先行沽出手上已經深入價內產品，轉碼至一些輕微價外的選擇，一方面可

先行鎖定利潤，另一方面可以減少資金投入，以防黃金價格出現高位突變。

針對個股如科技股的業績部署，不少投資者會選擇在業績前趁低入場，並打算持有一段時間

，直至業績後才「趁好╱壞消息入貨╱沽貨」。這類「炒業績」的部署，入場前要份外留意產品

的年期及引伸波幅，宜選擇較具防守性之選，即一些貼價而年期較中線的選擇，以減低業績公布

後引伸波幅萬一回落，對輪價表現的影響。當然，若有信心正股在業績後出現爆升或是急挫的走

勢，進取的投資者則不妨考慮以一些年期相對較短及價外之選，假設其他條款相同，其入場資金

要求會相對較低。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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