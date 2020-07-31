  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2020 19:17

《窩輪匯智－劉嘉輝》美科技股業績喜出望外，炒港股業績須注意？

　　《窩輪匯智》踏入８月份，外圍市況持續表現波動，帶動黃金價格突破２０００美元再創新
高。股市方面，美股受疫情影響表現較為反覆，惟科技股表現繼續強勁，包括蘋果、特斯拉及英
特爾等皆交出令人滿意的業績，帶動股價強勢突破。港股方面，騰訊（００７００）８月１２日
公布業績，勢將成為市場一大焦點，有助投資者評估新經濟股的股值及前景。
　　投資者可能會問，針對８月的波動市況，若以窩輪入場，又該如何部署？
　　首先，投資者若已有輪證在手，應留意一下相關的轉倉策略。以黃金交易所買賣基金，如
ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）的相關認購證為例，個別產品已由價外變為價內，內在值急增
帶動輪價急升。而隨輪價上揚，其實際槓桿亦會較早前買入時為低。因此，若投資者想保持手上
產品的槓桿水平，不妨先行沽出手上已經深入價內產品，轉碼至一些輕微價外的選擇，一方面可
先行鎖定利潤，另一方面可以減少資金投入，以防黃金價格出現高位突變。
　　針對個股如科技股的業績部署，不少投資者會選擇在業績前趁低入場，並打算持有一段時間
，直至業績後才「趁好╱壞消息入貨╱沽貨」。這類「炒業績」的部署，入場前要份外留意產品
的年期及引伸波幅，宜選擇較具防守性之選，即一些貼價而年期較中線的選擇，以減低業績公布
後引伸波幅萬一回落，對輪價表現的影響。當然，若有信心正股在業績後出現爆升或是急挫的走
勢，進取的投資者則不妨考慮以一些年期相對較短及價外之選，假設其他條款相同，其入場資金
要求會相對較低。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月港股輕微翻身　8月仍受疫情政治因素影響
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】8月「AMX」染藍機會大　科技股繼續熱炒
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月微升　8月竟是過去十年平均最差月份！
中國故事31/07/2020
《神州經脈》官方製造業PMI四月高　滬指奪回三千三月升逾一成
財經熱話31/07/2020
《嚟緊炒D乜》長汽新車銷情及行業政策刺激　博炒業績再創高位
FOCUS31/07/2020
【FOCUS】停止內耗和猜忌　速推全民檢測
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金